El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, se presentó este martes 16 de mayo ante la Asamblea Nacional, para compadecer en la primera sesión del juicio político, en el que se lo acusa de malversación de fondos (peculado).

La defensa de Lasso ante la acusación

El exbanquero es acusado de permitir la actualización de un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la empresa Amazonas Tanker Pool, el cual, por su mala gestión, le generó al Estado pérdidas por más de USD 6 millones.

Durante la sesión, lo primero que argumentó el propio Lasso al comenzar su defensa fue recordar sobre el momento del proceso contractual. "Sucedió entre el 2018 y el 2020, tres años antes de que yo asumiera la Presidencia", en propias palabras del mandatario.

Tras lo cual, el funcionario acusó a la oposición de tener una "lógica invertida" y de boicotear su gestión: "Siembran inestabilidad para luego decirnos que solo ellos son la respuesta a esa misma inestabilidad".

"Yo los acuso de haber abandonado su rol de legisladores. Son antilegisladores de la república porque no crean leyes, sino que las destruyen, no afianzan normas, sino que las debilitan. No piensan en cómo crear leyes de convivencia, sino en cómo romperlas para su propia conveniencia", agregó.

En sintonía, dijo que "jamás a lo largo de este juicio intentaron acercarse a la verdad, sino meramente al poder. Yo los acuso de intentar destruir la credibilidad no de esta Presidencia sino de la democracia misma".

"No hubo firma de contrato, ni informe de contraloría pidiendo terminar el contrato, ni indicios de responsabilidad penal. Esto debería ser suficiente prueba de descargo", sentenció.

La siguiente etapa del proceso

Tras la declaración de Lasso, en un plazo de cinco días, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, deberá convocar a otra sesión plenaria para la votación final y todo apunta a que esto sucedería el próximo sábado 20 de mayo.

La Asamblea Nacional ecuatoriana

En caso de que se reúnan los 92 votos a favor de la moción de censura y destitución del presidente, su vice Alfredo Borrero asumirá hasta 2025. Por su parte, Lasso se convertiría en el tercer presidente en ser destituido, mediante un juicio político, luego de que Juan de Dios Martínez fuera cesado en 1933 y Abdalá Bucaram en febrero de 1997.