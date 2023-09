George R.R. Martin y otros escritores demandan a OpenAI por plagio

La Inteligencia Artificial (IA) ha revolucionado el mundo de la escritura, pero también ha generado conflictos legales. Un grupo de escritores reconocidos, entre ellos George R.R. Martin, autor de la saga Game of Thrones, ha demandado al chatbot de OpenAI, el ChatGPT, por supuestamente plagiar sus obras.

Qué es ChatGPT y por qué lo demandan

ChatGPT es una herramienta de IA que puede generar textos con el estilo de un autor específico o realizar resúmenes de novelas. Para lograr esto, se basa en un modelo de lenguaje que se entrena con grandes cantidades de datos, los cuales recopila de la web, incluyendo obras literarias.

Fuente: Pinterest

El problema es que OpenAI, la empresa que desarrolla ChatGPT, no ha obtenido los permisos correspondientes para utilizar los textos escritos por los demandantes. De esta manera, viola la propiedad intelectual y las leyes de derechos de autor. Así lo argumenta el sindicato Authors Guild, que representa a los escritores afectados.

Entre los demandantes se encuentran, además de Martin, John Grisham, Michael Connelly y Jodi Picoult, entre otros. Ellos alegan que OpenAI copia trabajos de terceros al por mayor, sin permisos ni consideración. Además, reclaman que esta práctica no se traduce en compensaciones para los autores.

Qué consecuencias puede tener este proceso legal

La demanda fue presentada en una corte de Nueva York, Estados Unidos, y busca que OpenAI cese el uso indebido de las obras protegidas con derechos de autor. También solicita una indemnización por daños y perjuicios, así como el pago de las costas judiciales.

Este proceso legal puede sentar un precedente importante para el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la escritura. Si bien existen beneficios potenciales para la creatividad y la innovación, también hay riesgos éticos y legales que deben ser considerados.

Fuente: Pexels / Andrew Neel

Una posible solución planteada por Genbeta es que los chatbots como ChatGPT y Google Bard utilicen únicamente textos que se encuentran en el dominio público. Otra opción, más compleja, es que los desarrolladores de estos sistemas paguen las compensaciones correspondientes por el uso de obras protegidas con derechos de autor.

Cuál es la respuesta de los creadores de ChatGPT al respecto

La empresa argumenta que el uso de las obras de los escritores para entrenar su inteligencia artificial no constituye una infracción de los derechos de autor, sino que se trata de un uso justo y transformador. Además, afirma que su chatbot ChatGPT no genera textos que imiten o plagien a los autores originales, sino que crea obras nuevas y originales basadas en el lenguaje natural. OpenAI también sostiene que su chatbot tiene fines educativos, de investigación y de entretenimiento, y que no busca obtener beneficios económicos a costa de los escritores.

OpenAI también cuestiona la legitimidad de los demandantes para representar a todos los escritores afectados por su chatbot, y señala que hay autores que apoyan su proyecto y que han dado su consentimiento para el uso de sus obras.