España anunció el retiro "definitivo" de su embajadora en Argentina

En una nueva escalada de tensión bilateral, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció que España retira de forma "defintiva" a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez. “Analizaremos en detalle qué tipo de visita quiere hacer”, sostuvo respecto al próximo viaje de Javier Milei al país ibérico.

La medida se confirmó luego que el Presidente argentino insistió en que no pedirá disculpas al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por llamar “corrupta” a su esposa, Begoña Gómez.

“Para quien lo quiera entender, la colaboración siempre es más poderosa que la confrontación”, destacó el ministro de Asuntos Exteriores español y enfatizó que “las instituciones españolas no hacen política, y mucho menos política exterior, a través de tuits ni participan en ningún ‘show'”.

"Retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. Se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajador", sostuvo Albares en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y agregó: “En adelante, la embajada continuará a nivel de encargada de negocios”.

El Gobierno español analiza la próxima visita de Milei

Albares advirtió que el Ejecutivo español analizará “en detalle qué tipo de visita”quiere hacer el presidente argentino, el 21 de junio, a España.

La diferencia entre la llamada a consultas y la retirada es que la embajadora no volverá a Argentina. Al finalizar la crisis diplomática, España tendrá que nombrar un nuevo representante.

Respuesta del Presidente argentino

El jefe de Estado aseguró que su par español “es un delirante”, tiene “un complejo de inferioridad” y necesita un psicólogo en una entrevista con el periodista Antonio Laje en LN+.

“Lo que está ocurriendo es literalmente un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante. Es tan fatalmente arrogante que sobre un problema personal por una frase que no contenía nombres, se sintió aludido, y a partir de ahí hace una escalada diplomática absolutamente sin sentido”, expresó Milei.

“Pedro Sánchez se convertirá en el hazmerreír de todo el mundo por la payasada que está haciendo con un tema de índole personal. Todos los agravios y las agresiones vinieron de parte de él y de su gobierno desde antes de las elecciones”, afirmó el jefe de Estado.

En materia diplomática, el mandatario argentino sostuvo que no tiene previsto retirar al embajador en Madrid, Roberto Bosch Estévez, como respuesta a la decisión adoptada este martes por la Cancillería española y destacó que esta disputa política no modificará el vínculo histórico entre ambos países y no repercutirá en las inversiones.