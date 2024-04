En estos lugares se podrá ver el eclipse solar total del 8 de abril

Si te perdiste el eclipse anular que creó un anillo de fuego sobre América en octubre del 2023, no te preocupes porque otro eclipse está en camino, y ofrecerá un espectáculo diferente. El 8 de abril, los observadores del cielo de Norteamérica disfrutarán de un eclipse solar total que pasará por México, Estados Unidos y Canadá.

Los aficionados a los eclipses ya están reservando hoteles que coincidan con la trayectoria del eclipse total, y los expertos aconsejan hacer planes ahora para no perdérselo. Esto se debe a que no volverá a verse un eclipse solar total en Estados Unidos hasta agosto del 2044 y un eclipse anular no volverá a aparecer en esta parte del mundo hasta el 2046.

Fuente: Pexels / Alex Andrews

Qué es un eclipse solar total

Un eclipse solar total se produce cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la cara del Sol. Las personas que se encuentren en la trayectoria de la totalidad, es decir, en lugares donde la sombra de la Luna cubra completamente el Sol, verán un eclipse solar total. Aquellos que se encuentren fuera de la trayectoria de totalidad podrán ver un eclipse solar parcial, en el que la Luna solo bloquea parte de la cara del Sol.

Durante un eclipse solar total, el cielo se oscurecerá como al amanecer o al anochecer, y hay varias fases del eclipse que los observadores del cielo deben anticipar. La Luna no aparece de repente entre la Tierra y el Sol, sino que el fenómeno comienza con un eclipse parcial en el que parece que la Luna muerde al Sol, haciendo que este parezca una media luna. Dependiendo de su ubicación, el eclipse parcial puede durar entre 70 y 80 minutos, según la NASA.

Fuente: Pexels / Dids .

Espectáculo

Cuando la Luna empiece a cruzar por delante del Sol, los rayos del astro brillarán alrededor de los valles del horizonte lunar, creando gotas de luz brillantes alrededor de la Luna en un fenómeno llamado cuentas de Baily. A medida que se acerque el eclipse total, las cuentas de Baily desaparecerán rápidamente hasta que quede un único punto de luz, parecido a un reluciente anillo de diamantes gigante.

Dónde y cuándo verlo

El eclipse solar total será visible el 8 de abril en partes de México, Canadá y más de 10 estados de EEUU, mientras que se espera que un eclipse solar parcial en forma de media luna aparezca en 49 estados, si el tiempo lo permite. Se dejará ver primero sobre el océano Pacífico Sur y comenzará su recorrido por Norteamérica. La costa mexicana del Pacífico será el primer punto al que llegue en la trayectoria, prevista para 08:00 a.m. hora de Miami.