De los billetes al himno: los cambios tras la muerte de la reina Isabel II

La noticia de la muerte de la reina Isabel II, ocurrida este último jueves, dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos. Pero los cambios en algunos aspectos de la vida cotidiana serán lentos, más que nada en lo que se refiere a la modificación de la efigie real. De hecho, se calcula que tardarán dos años en cambiar todos los billetes.

Es que las monedas, los billetes, las estampillas, y hasta el Himno, deberán ser cambiados a partir del deceso de Isabel II. La reina estuvo al frente del Imperio por más de 70 años, tiempo en el que su rostro acompañó la vida de los británicos y de varios habitantes de otros países del mundo.

Si bien la reina asumió en 1952, fue recién a partir de 1960 que su imagen empezó a aparecer en los billetes de una libra. Esta primera efigie fue diseñada por Robert Austin, y a partir de allí se masificó en miles de millones de papeles y monedas, que sirven como medio de pago tanto en el Reino Unido como en naciones de la Commonwealth.

Según medios británicos, hay aproximadamente 4.500 millones de unidades con la cara de Isabel II. Pero la cabeza de la reina está presente en los billetes de 20 dólares canadienses, en monedas de Nueva Zelanda, y hasta en las monedas de las Islas Malvinas.

Las modificaciones de billetes, estampillas y monedas deben acordarse en primer lugar con el Palacio de Buckingham, pero no será lo único a cambiar: el Himno del Reino Unido, cuyo título es "God save the Queen" (Dios salve a la Reina) deberá reemplazarse por "God save the King" (Dios salve al Rey), una opción que está presente desde el siglo XVIII para este tipo de ocasiones.

Cabe recordar que la madre de Isabel y su tatarabuela, la reina Victoria, fueron monarcas mujeres, por lo que el Imperio comprendía esta posibilidad.