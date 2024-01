Davos: empresarios multimillonarios del mundo pidieron pagar más impuestos

En el Foro Económico Mundial de Davos, más de 250 multimillonarios y millonarios de todo el mundo solicitaron que los gobiernos introduzcan más impuestos sobre la riqueza extrema para mejorar los servicios públicos en el mundo y las condiciones de vida de los que menos poseen.

"Les pedimos que nos graven a nosotros, los más ricos de la sociedad", solicitaron en un documento dirigido para la élite política reunida en Suiza.

"Nos sorprende que no haya sabido responder a una sencilla pregunta que llevamos tres años planteándonos: ¿cuándo gravarán la riqueza extrema? Si los representantes electos de las principales economías del mundo no toman medidas para abordar el dramático aumento de la desigualdad económica, las consecuencias seguirán siendo catastróficas para la sociedad", sostuvieron.

Y remarcaron: "Nuestro impulso por impuestos más justos no es radical, más bien es una demanda de retorno a la normalidad basada en una evaluación sobria de las condiciones económicas actuales".

En esa línea, solicitaron: "Somos las personas que invertimos en nuevas empresas, damos forma a los mercados de valores, hacemos crecer las empresas y fomentamos el crecimiento económico sostenible. También somos las personas que más se benefician del status quo. Pero la desigualdad ha llegado a un punto de inflexión y su costo para nuestro riesgo de estabilidad económica, social y ecológica es grave y crece cada día. En resumen, necesitamos actuar ahora". Y añadieron: "Esto no alterará fundamentalmente nuestro nivel de vida, ni privará a nuestros hijos, ni perjudicará el crecimiento económico de nuestras naciones. Pero convertirá la extrema e improductiva riqueza privada en una inversión para nuestro futuro democrático común".

Frente a la actualidad del mundo, multimillonarios de 17 países -entre los que figuran la heredera de Disney, el actor Brian Cox de Succession, el actor y guionista Simon Pegg y la heredera de la dinastía estadounidense, Valerie Rockefeller- señalaron que la solución no se encuentra en "donaciones puntuales o en la filantropía", ya que la acción individual no puede corregir el desequilibrio ya generado. "Necesitamos que nuestros gobiernos y nuestros líderes lideren. Por eso acudimos nuevamente a ustedes con el pedido urgente de que actúen, unilateralmente, a nivel nacional y juntos en el escenario internacional", pidieron en el documento.

Asimismo, manifestaron que cada retraso corrobora con el status quo económico y amenaza las normas de la democracia: "No sólo queremos que se nos cobren más impuestos, sino que creemos que debemos pagar más impuestos. Estaríamos orgullosos de vivir en países donde se espera esto y orgullosos de tener líderes electos que construyan mejores futuros". Mientras que enumeran, entre los puntos más destacados, que buscan pagar más para abordar la desigualdad, ayudar a reducir el costo de vida de los trabajadores, para educar mejor y mejorar los sistemas de salud, ayudar a la infraestructura y una transición más verde.

"El valor de los sistemas tributarios más justos debería ser evidente. La 'economía del goteo' ha provocado salarios estancados, infraestructuras en ruinas, servicios públicos deficientes y desestabilizó la institución misma de la democracia", apuntaron. Y aseguraron: "Nuestro futuro es de orgullo fiscal o de vergüenza económica, esa es la elección".

El comunicado se da luego de la exposición del presidente Javier Milei en Davos, en donde aseguró que el Estado se financia a través de los impuestos y por medio de "coacción", remarcando que "a mayor carga impositiva, mayor es la coacción".

Sobre ello, marcó que tanto la justicia social como el colectivismo son "violentos e injustos" y cuestionó la intervención de los Estados, máximo pedido de multimillonarios mundiales, para regular monopolios y la competencia en la economía. "Si no cruzamos estas ideas vamos a tener cada vez más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y en consecuencia peor nivel de vida", lanzó.

La lista completa de firmantes

David Altschul (US), Will Arora (US), Cynda Collins Arsenault (US), Franklin Arthur (US), Peter Backus (DE), Cal Bailey (UK), Mark Bailham (UK), Herrnahrt Bani (GH), Richard Barnes (AU), Brian Basham (UK), Buz Battle (US), Hermione Beckitt (UK), Neil Bentley (UK), Robert Berkeley (UK), Steven Berger (US), Kathy Bland (UK), Jonathan Bloch (UK), Patrick Boase (UK), Jacqueline Boberg (US), Richard Boberg (US), Richard Bonin (US), Ise Bosch (Germany), John Bothamley (UK), Michael Brandow (US), Rutger Bregman (NL), Stefanie Bremer (DE), Dana Bronfman (US), Chris Brown (UK), Ian Brownell (US), Ludwig Brügmann (DE), Melissa Buffaloe (US), David Burall (UK), Fiona Campbell (UK), Mark Campbell (UK), Darren Capehorn (UK), Merle Chambers (US), Steve Chapman (US), Andrew Cockburn (US), Chuck Collins (US), Brian Cox (US), Jay Coen Gilbert (US), James Colen (US), Jan Colruyt (CH), Graham Coopee (UK), Martino Cortese (IT), Joe Crosbie (UK), Richard Curtis (UK), Jo Da Silva (UK), Julia Davies (UK), Louise Davis (US), Erik de Bruijn (NL), Eduard de Jong (NL), Eugénie Desforges (FR), Jeanne Dietsch (US), Abigail Disney (US), Martin Dixon-Tyrer (PT), Will Dracup (UK), John Driscoll (US), Henri Ducellier (FR), Tony Dunne (UK), Doug Edwards (US), Scott Ellis (US), Jane Emerson (UK), Marlene Engelhorn (AT), Brian Eno (UK), Lucas Erni (CH), John Esler (US), Caroline Finkel (UK), James Fletcher (US), Joan Fogel (UK), Camilla Foottit (UK), James Foottit (UK).

Mary Ford (US), Patricia Foschi (US), Paolo Fresia (UK), Chris Frith (UK), Ernest Fuhrmann (AT), Elisabeth Furtwaengler (DE), Keith Gater (UK), Victor Geissel (FR), Felix Gill (UK), Oliver Gillie (UK), Sure Gillie (UK), Molly Gochman (US), Leonard Goldman (US), Isky Gordon (UK), Duncan Grant (UK), David Gray (UK), Andrea Green (UK), Ian Gregg (UK), Peter Groenen (NL), Ron Guillot (US), Lauren Gupta (UK), Richard Hagan (UK), Moritz Hallama (Germany), David Hands (UK), Peter Harris (UK), Phyllis Hatfield (US), Victoria Hattersley (US), Carolyn Hayman (UK), Tom Hearn (UK), Simon Hermann (DE), Anne Hess (US), Tony Hession (UK), Graham Hobson (UK), Gerd Hofielen (DE), Pierre Hollis (US), Kimberly Hoover (US), Gillie Howarth (UK), Jeff Huggett (US), Ian Hughes (UK), Robert Hyde (UK), Diane Isenberg (UK), Frank Jernigan (US), Bengt-Ove Johansson (SE), Kristina Johansson (UK), Melissa Johnsen (US), Gareth Johnston (UK), Martijn Kaag (NL), Josh Kanter (US), Jean Kaplan (US), Maureen Kennedy (US), Leon Kilian (CH), Stephen Kinsella (UK), Paul Kirincic (US), Howard Klein (US), Sebastian Klein (DE), Venkat Krishnan (IN), Michael Lambert (US), Ulysses Lateiner (US), Jean Latenser (UK), Peter Leest (NL), Dieter Lehmkuhl (DE), Andy Lennard (UK), Diane Lindquist (US), Arthur Lipson (US), Bruce Lloyd (UK), Kristin Loken (US), Tanja Loose (DE), Wolfgang Loose (DE), Ruth Loshak (UK), Hannah Lynn (UK), David MacDonald (UK), Fiona Mactaggart (UK), Jane Mactaggart (UK).

Louisa Mann (UK), Doro Marden (UK), Holly Marklyn (US), Ane Maro (DK), Nick Marple (UK), Sophie Marple (UK), Bernard Martinek (US), Noah McCormack (US), Thomas McDougal (US), Gemma McGough (UK), Marie McKellar (US), Terence Meehan (US), Neil Mehta (UK), Joep Meijer (US), Andrew Melville (UK), Jordyn Middlebrooks (US), Kevin Milne (UK), Renata Minerbo (UK), Allan Moelholm (Germany), Devika Mokhtarzadeh (UK), Christopher Morris (UK), Julia Needham (UK), Sara Nichols (US), David Nixon (US), Prue Norton (UK), Vern Norviel (US), Guglielmo Notarbartolo di Villarosa (IT), Giorgiana Notarbartolo di Villarosa (IT), John O'Farrell (US), Ken Olum (US), Todd Oppenheimer (US), Charlie Orton (UK), João Paulo Pacifico (Brazil), Hedda Pahlson-Moller (LU), John Parker (UK), Gary Passon (US), Frank Patitucci (US), Caius Pawson (UK), Jacky Peacock (UK), Morris Pearl (US), Simon Pegg (UK), Florent Perrocheau (CH), James Perry (UK), Jennifer Perry (UK), Erica Pinsky (CA), Drew Pomerance (US), Stefan Post (DE), Neale Powell-Cook (UK), Margaret Kay Primak (US), Stephen Prince (US), David Pugh (UK), Guillaume Rambourg (FR), Catherine Raphael (US), Amelie Ratliff (US), Nick Razey (UK), Liz Reason (UK), David Reese (US), Peter Reese (DE), Nancy Reichman (US), Jane Reynolds (UK), Julian Richer (UK), David Rigsby (US), Valerie Rockefeller (US), David Rockey (UK), Bonnie Fry Rothman (US), Michael Rothman (US), Mark Sainsbury (UK), Robin Saphra (UK), Deb Sawyer (US), Antonis Schwarz (DE), Stephen Segal (US), Caroline Seyfert (DE), Susan Seymour (UK), Djaffar Shalchi (IR), William Siddons (US), Jonathan Simmons (UK), Daniel Simon (US), Barbara Simons (US), Mark Simpson (UK), Akshay Singal (UK), Jasbinder Singh (UK), Geetie Singh-Watson (UK), Guy Singh-Watson (UK), Marguerite Snowdon (US), Anna Sofat (UK), Joel Solomon (CA), Scott Stephens (US), Heather Stevens (UK), Rose Stevens (UK), Gary Stevenson (UK), Karen Stewart (US), Sandor Straus (US), Timothy Stumpff (UK), Ralph Suikat (DE), Michael Symonds (UK), Ritchie Tabachnick (US), Seth Tabatznik (SA), Leonie Taylor (UK), Eleanor Tew (UK), Allison Thomas (US), Mark Thomas (UK), Mike Thomas-Hendi (UK), Andrew Tobias (US), Mike Tomson (UK), Claire Trottier (CA), Sylvie Trottier (CA), Gill Turner (UK), Laura Ucik (US), Willem van Hoorn (UK), Paul Veugen (NL), Edward Vickery (UK), Dale Vince (UK), Sabina Vohra-Miller (CA), Billy Volkmann (US), Franziska Vollmer (DE), Robert Weggel (US), Sage Weil (US), Nigel Whalley (UK), Phil White (UK), Carol Winograd (US), Terry Winograd (US), Jenny Yeremiy (CA) y George Zimmer (US).