Conflicto Irán -Israel: "Dicen que se viene el ataque y luego que no; estamos agotados"

El duro ataque que Irán lanzó contra Israel entre la noche del sábado y el domingo, en el que se dispararon 170 drones, más de 30 misiles de crucero y 120 misiles balísticos, tienen en vilo a la población. La mayoría de los ataques fueron interceptados gracias a un sistema de defensa, el Arrow, en el que colaboran aliados jordanos, estadounidenses, británicos y franceses. Y este martes, Irán advirtió que responderá con "armas no usadas hasta ahora" si es que Israel roma represalias por el ataque.

Dori Lustron es una periodista mendocina que reside en Beerseba, a 40 kilómetros de Gaza, y en diálogo con Sin Verso, por Ciudadano News 91.7, contó en detalle lo que significa habitar un suelo en constante miedo y preocupación.

El cansancio y la incertidumbre se cuelan a cada segundo, y en palabras de la Lustron cobran vida: "Estamos tranquilos, pero nadie sabe qué pasará. Dicen que Israel va a atacar, y luego que no. Pero hay que tener en cuenta que no se trata solo de Israel, sino de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Jordania y Arabia Saudita. Es una coalición".

Dori Lustron, periodista y docente mendocina residente en Israel

La licenciada en Letras, recibida en la Universidad Nacional de Cuyo, contó que ya desde el jueves por la tarde había llegado el comunicado de que no habría escuelas, que se suspendían los espectáculos, y que solo se podían juntar de a mil personas en algún lugar. Estados Unidos avisó que habría un ataque por parte de Irán, "pero nada en concreto. Cabe aclarar que estamos en vacaciones por Pascua", aclara la entrevistada, "por lo que no había escuelas ni actividades".

"El sábado estuvo todo tranquilo, pero a determinada hora se avisa por televisión que Irán lanzaría olas de drones", cuenta la periodista. La distancia entre este país e Israel es de unos 1.600 kilómetros, "pero un misil balístico cubre esa distancia en 12 minutos", aclara Lustron. En la jornada del sábado, el gobierno pedía que todos permanecieran en los refugios, pero muchos de los habitantes israelíes no tomaron conciencia de la situación, "porque el sábado no hay transporte. Es Sabbat, y en Israel no hay actividad", agrega la entrevistada.

Pero a eso de las 11:30, relata Dori, "comenzaron a sonar las sirenas. Se suponía que a Beerseba no la iban a tocar, pero no: tocaron a Beerseba y a Jerusalén. Se habló también de la central nuclear de Dimona, se habló también del sur, pero allí no cayeron los misiles, porque los frenaron los cuatro aviones antimisiles que tiene Israel. No solamente tenemos la cúpula de hierro, sino que también tenemos la Honda de David (para mediano y largo alcance), está el GETS y las tres versiones del Arrow. El gobierno israelí está fabricando el cuarto Arrow, que es un antimisil que le pega al misil de largo alcance y lo tira afuera de la atmósfera", comentaba la periodista.

Se dice que Israel es un país caro. Y no es para menos: se invierten millones de dólares en seguridad, en tecnología, y en armamento. "Y Hamás invierte en túneles, y cada túnel cuesta tres millones y medio de dólares. Los kibutz israelíes les dan trabajo a 18.000 palestinos en Gaza, y muchos de ellos enviaron información para saber cómo tenían que entrar. Hamás entró, y rompió una alambrada que cuesta 2,5 millones de dólares. A eso le sumamos una grave falla que tuvo Israel: el ataque anterior ocurrió un día sábado, cuando el país no le prestó atención a un posible ataque que, finalmente, sí sucedió", detallaba la entrevistada.