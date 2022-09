Brasil: un debate con muchas agresiones y pocas ideas

El debate presidencial de Brasil fue cualquier cosa menos un debate y la prensa local lo consideró un papelón. En vez de proponer ideas, Lula da Silva y Jair Bolsonaro se dedicaron a insultarse, denunciar y cuestionar sus respectivos gobiernos.

Mentiras y acusaciones

Desde el comienzo se notó que el presidente Bolsonaro, que busca la reelección, iba a atacar a su contrincante. “Mentiroso , ex presidiario, traidor a la patria”, dijo el mandatario a pocos minutos de iniciado el debate. Luego agregó: “lo que está en juego en las elecciones es el futuro de la Nación. Brasil era una cleptocracia. Lula fue el jefe de una gran organización criminal. No podemos continuar en el país del robo”.

Por su parte, el expresidente le contestó: “no mienta, miente descaradamente, no es posible”. Luego lo trató de descarado, aseguró que en su gobierno se pusieron en marcha mecanismos para transparentar su gestión y concluyó: “en lugar de decir eso debería referirse a los desvíos de que son acusados sus hijos, de los robos en su Ministerio de Educación, de la mafia que intentó obtener ventaja con la venta de vacunas contra la covid”, afirmó .

"No existe nada contra mi gobierno, deje de mentir, tenga vergüenza", respondió el presidente de 67 años, y siguió arremetiendo incluso con el micrófono apagado.

Los pobres y la corrupción

Lula defendió los logros sociales de su gobierno y aseguró que “fueron los momentos de mayores conquistas, de mayor inclusión en la historia” del país. Entre estos remarcó la suba de un 76% en los salarios.

Bolsonaro por su parte respondió: “atendemos a los más pobres. Con el gobierno anterior cuando se conseguía empleo se perdía el Bolsa Familia. Hoy nosotros asistimos a 20 millones de familias que si consiguen empleo no pierden el Auxilio Brasil”. Pero no dejó de lado los ataques y expresó: “el gobierno de Lula no tenía respeto por las familias... un gobierno que, todos sabemos, ha liberado las drogas”.

El presidente continuó con la arremetida contra Lula recordando la condena por los desvíos de fondos y negociados con Petrobras. El exmandatario respondió: “¿Él habla de pandillas conmigo?. Necesita mirarse al espejo y ver qué está pasando en su gobierno. Respeta a quien te está mirando y no mientas. La gente te enviará a tu casa el 2 de octubre”.

Los muertos

Aunque del debate también participaron los otros cinco candidatos a la presidencia, incluyendo a Ciro Gomes y Simone Tebet, pasaron desapercibidos. Para colmo, la situación escaló cuando Bolsonaro recordó el asesinato de Celso Daniel, alcalde de Santo André, en 2002, que era el principal rival del expresidente en ese momento e indirectamente lo consideró el mentor.

Lula admitió su incomodidad al responder la acusación y expresó: "Celso Daniel era mi amigo y fue el mejor gestor público que este país tuvo. Él fue convocado para que coordinara mi programa de gobierno en 2002. Usted no puede acusar a Lula por la muerte de Celso Daniel. Tiene que ser responsable. Tiene una hija de 10 años que lo está viendo. Pare de mentir".