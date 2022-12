"Argentina,1985" fue preseleccionada para los Oscar

Hollywood dio una noticia alentadora para el cine argentino, luego de comunicar que Argentina1985, se encuentra entre las 15 preseleccionadas como “Mejor film internacional”.

Es que en la tarde de este miércoles 21 de diciembre la academia presentó la “lista corta” de las películas nominadas a los premios Oscar y el film nacional estaba entre ellas.

La película dirigida por Santiago Mitre tendrá que superar una instancia más de la Academia de Hollywood para quedar en la lista final. El jurado debe ver las quince preseleccionadas y tomar la decisión de cuáles son las cinco nominadas en esa categoría. Ese anuncio se realizará el 24 de enero dc 2023.

¿Con quiénes podría competir Argentina 1985?

Según indicaron, las producciones que todavía tienen posibilidades son Corsage (Austria), Close (Bélgica), Retorno a Seúl (Camboya), Holy Spider, Saint Omer, Sin novedad en el frente (Alemania), Last Film Show (India), The Quiet Girl (Irlanda), Bardo: Falsa crónica de una verdad a medias (México), The Blue Caftan (Marruecos), Joyland (Paquistán), EO (Polonia), Decision to Leave (Corea del sur) y Cairo Conspiracy (Suecia).

Detalles

Argentina, 1985, es una producción que protagoniza Ricardo Darín y Peter Lanzani. En su desarrollo, se mete en uno de los momentos más valiosos de la historia argentina: el juicio a las Juntas Militares durante el inicio de la democracia en el gobierno de Raúl Alfonsín.

Cabe destacar que la última película argentina en competir en los Oscar fue Relatos Salvajes, de Damián Szifrón, en 2014 y la penúltima en 2010, El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella.