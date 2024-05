Reconocido director de cine persa es condenado a cárcel y azotes

El director de cine persa Mohammad Rasoulof, cuya última película se proyectará este mes en el Festival de Cannes, fue condenado por la "justicia" de la República Islámica a cinco años de cárcel efectiva por "colusión contra la seguridad nacional" del régimen, informó su abogado este miércoles.

El veredicto también determina penas de "azotes, multa y confiscación de bienes" del director, precisó el abogado Babak Paknia, en la plataforma X.

Babak Paknia dijo que la condena fue de 8 años de prisión, 5 de ellos efectivos, contra Rasoulof, quien en 2020 ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín con su película contra la pena capital "La vida de los demás".

Su película, "The Seed of the Sacred Fig" (La Semilla del Higo Sagrado), fue seleccionada en la competición oficial del festival de Cannes, que dará inicio el 14 de mayo en la conocida ciudad del Mediterráneo.

Paknia, su abogado, informó que, a lo largo de los últimos meses, las autoridades iraníes habían interrogado a miembros del equipo de rodaje y a actores de su última película.

El letrado también expuso las presiones recibidas para retirar el filme del festival de Cannes. En un mensaje en la red social X, precisó que a algunos intérpretes se les había prohibido salir del país. Acudir al festival francés o algún otro de estilo similar, se ha vuelto cada vez más difícil para los directores y actores iraníes últimamente.

El Séptimo Arte iraní cuenta con un próspero panorama cinematográfico y ha logrado premios en todo el mundo, con figuras como Jafar Panahi y Asghar Farhadi.