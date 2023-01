Amenaza de muerte: esto le dijo Vladimir Putin a Boris Johnson

Recientemente se estrenó un documental emitido por la cadena BBC Two. En la misma, el expremier británico, Boris Johnson, admitió que Putin le dijo que podía matarlo con un ataque con misiles "en un minuto".

El presidente ruso mantuvo la polémica conversación telefónica con Johnson, en febrero de 2022, días antes del inicio de la invasión a Ucrania.

Según el documental, los dos líderes mantuvieron una "extensa y extraordinaria" conversación en la que el exprimer ministro británico intentó disuadir al Putin de lanzar un ataque contra Ucrania.

El expremier británico le advirtió al ruso que una guerra sería una "catástrofe total" y que invadir Ucrania provocaría sanciones occidentales y más tropas de la OTAN en las fronteras de Rusia.

Johnson afirmó que Putin le dijo: "Boris, usted dice que Ucrania no se unirá a la OTAN tan pronto. (...) ¿Qué quiere decir con 'tan pronto'?". "Pues que no va a unirse a la OTAN en un futuro cercano, usted lo sabe muy bien", respondió el ex dirigente británico, que apoya desde el inicio a los ucranianos.

El británico trató de disuadir la acción militar rusa diciéndole al mandatario que Ucrania no se uniría a la OTAN "en el futuro previsible". A continuación, Putin le respondió: "Boris, no quiero lastimarte pero, con un misil, solo tomaría un minuto".

"Creo que por el tono muy relajado que estaba tomando, el tipo de aire de indiferencia que parecía tener, solo estaba jugando con mis intentos de que negociara", el ex mandamás británico.

El secretario de Defensa británico, Ben Wallace, viajó a Moscú el 11 de febrero, 9 días después de la conversación telefónica. Allí, se reunió con el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. A pesar de las garantías recibidas de no haber una invasión a Ucrania, la guerra comenzó el 24.

Wallace describió la promesa como una "demostración de intimidación o fuerza, que es: te voy a mentir, sabes que miento y sé que sabes que miento y te voy a seguir mintiendo". "Creo que se trataba de decir 'soy poderoso'", dijo.