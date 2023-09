Siempre es un gusto poder conseguir un juego gratis. Por eso tenemos una gran noticia para vos.

El equipo de desarrollo de Total Mayhem Games confirmó la llegada de We Were Here Expeditions: The FriendShip para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC a través de Steam y Epic Games Store. Pero, por si eso fuera poco, se puede conseguir sin pagar nada hasta el 13 de octubre.

La descripción del título dice: "De los creadores de la famosa serie We Were Here llega We Were Here Expeditions. La oportunidad perfecta para que los nuevos Exploradores prueben nuestro sabor de diversión cooperativa, mientras que los fans de siempre pueden intentar conseguir la puntuación perfecta. Todo es mejor con un amigo, y el juego cruzado es compatible, así que si tus amigos usan una plataforma diferente, ¡podréis seguir siendo amigos! Jugar con tu amigo y comunicarse bien es la clave de la serie: los puzles asimétricos dan a los jugadores perspectivas diferentes y solo pueden resolverse juntos".

We Were Here Expeditions: The FriendShip de Total Mayhem Games

Disponibilidad: gratis hasta el 13 de octubre

Plataformas: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC

Multijugador online donde hay que resolver acertijos en equipo. Los dos personajes están solos en el mar y deben acudir a una llamada de socorro en una isla desierta. Allí descubrirán una sorpresa que los obligará a trabajar juntos o poner su amistad en riesgo.