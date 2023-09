Durante los últimos meses y los que vendrán, los juegos que se presentaron son impresionantes. Starfield de Bethesda viene mostrando muy buenas críticas y por delante está en carpeta el nuevo Forza Motorsport.

Pero, por desgracia, algunos de los que esperábamos no estarán en lo que queda de este año y habrá que esperar. Uno de esos juegos es Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 de The Chinese Room y Paradox Interactive que ahora saldría en 2024.

Si bien tiene varios años anunciado, ha sufrido retrasos, cambios, abandonos y retomes a lo largo del tiempo. Por eso, parece que ahora todo lo encamina a llegar en 2024, pero sin fecha concreta, aunque algunos especulan que se conocerá dentro de poco.

Uno de los datos confirmados es que se dejó de lado lo que estaban armando en Unreal Engine 4 para pasar a la versión 5, lo que a muchos los deja con la esperanza de que sea incluso mejor de lo que esperaban. Otra confirmación es que estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

¿Qué es Vampire: The Masquerade – Bloodlines?

Creado por Troika Games y Activision, resultó un gran RPG basado en el Mundo de Tinieblas de White Wolf. El jugador encarnaba un vampiro recién convertido que debía sobrevivir a las intrigas políticas de los muertos vivos.

El jugador puede elegir entre los distintos clanes de vampiros y se verá atrapado en una disputa por un sarcófago que encierra el secreto más importante de los no muertos.