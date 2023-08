Under The Waves de Quantic Dream y Parallel Studio es una aventura narrativa que se lanzó para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S y Xbox One. Desde ese momento no deja de cosechar buenas críticas.

La historia transcurre en una versión alternativa retrofuturista de 1979. En las profundidades del Mar del Norte vive Stan, un buzo profesional que trabaja para una empresa petrolera haciendo tareas de mantenimiento. Stan intenta escapar de su pasado y encuentra la paz en las profundidades del mar, lejos de la vida cotidiana, cómodo en la monotonía y el aislamiento. Sin embargo, comienzan a ocurrir sucesos que alterarán su vida. El jugador se mueve en un mundo semiabierto, donde la narrativa del día a día van contando una historia, ya sea mientras va en su submarino o en la base. De a poco se podrá explorar ese océano, visitar naufragios y recolectar objetos necesarios para el mantenimiento del lugar.

Las palabras del creador

Ronan Coiffec, cofundador y director del estudio Parallel Studio, comentó: “Hace 20 años, yo creaba las primeras líneas de este proyecto sin saber que se convertiría en Under The Waves, al lado de la luz de mi lamparita de cabecera en la escuela de arte. Los fines de semana jugaría, con asombro, el juego que me llevaría a donde estoy hoy: Omikron The Nomad Soul. Siento que he cumplido varios sueños a través de Under The Waves, trabajando en un juego tan significativo con un talentoso equipo, en particular con la colaboración de Surfrider Foundation Europe y trabajando con Quantic Dream”.

“Estos 3 años en producción han sido increíbles y con una gran riqueza emocional. Desde el nacimiento del proyecto, a través del periodo de COVID, aislados, con reuniones remotas con el Escritor y Director David Cage de Quantic Dream para hablar sobre la narrativa del juego, las reuniones con Surfrider para definir los mensajes clave de nuestra historia, la captura de movimiento, la grabación de voz y los rápidos ajustes bajo el ojo de los expertos que trabajan en Quantic Dream. Hemos vivido y aprendido tantas cosas que han nutrido al proyecto, que hoy llega como Under The Waves, un juego de aventura narrativa, el fruto del arduo trabajo de un grupo de desarrolladores independientes que buscaban crear una experiencia significativa y original. Esperamos que los jugadores sientan esta experiencia que hemos creado con pasión, generosidad y sinceridad”, concluyó.