Crear videojuegos es un arte. Pero cuando el objetivo es entretener, pero además educar, se vuelve un gran desafío. Por eso, Studio Victrix se impuso una obligación con Cronotrix: crear un título histórico, con inteligencia artificial (IA) como complemento, que permite conversar con personajes de la historia argentina en sus propios tiempos. Y, como para agregarle condimento, el primer héroe que el jugador conoce es José de San Martín. Por eso, conversamos con Fernando Cardozo, uno de los creadores del título, para que nos cuente cómo fue el proceso de creación.

La idea de un juego sobre historia argentina

“Para este proyecto nace primero la tecnología para poderlo aplicar. Más allá de que el tema de la inteligencia artificial no es para nada nuevo hoy por hoy, pero la implementación es lo primero que se logra y de hecho se logra a través de un prototipo para un juego de rol”, comentó Cardozo.

“Decidimos empezar con los pies puestos no solamente sobre la tierra, sino sobre nuestra tierra, empezar en Mendoza en una época colonial. Entonces dijimos ok, podemos usar Mendoza, podemos usar San Martín, tenemos que armar una jugabilidad alrededor de eso, que no sea solamente el hecho de hablar San Martín y le hagan preguntas; que haya una historia alrededor, que haya un enganche de atención antes de la pauta educativa cruda”, explico el desarrollador.

Arranca con San Martín porque “nace con una cuestión de una admiración general, de decir: si podemos llegar a apuntar a un prócer nacionalmente reverenciado y encima que tiene una influencia bastante grande sobre nuestra provincia, dijimos: no hay nada que discutir”.

La tecnología

En un juego que se basa en el diálogo, es necesario tener límites. “Más que un guion tiene parámetros. Primero se le establece un setting en general de decir: estamos en Mendoza, en era colonial, en el año 1823. Entonces, nuestros personajes no pueden hacer referencias a cosas posteriores en 1823 porque es desconocido para ellos bien. Entonces, a partir de ahí, podemos llegar a empezar a encaminar más la inteligencia artificial y además entrenarla adecuadamente para que se mantenga dentro del personaje, que no rompa la inmersión, que no invente datos”, remarcó.

La veracidad histórica

“Por default se le da una posibilidad de novelizar a la inteligencia artificial dentro de los parámetros creativos. Entonces, es decir: no, mirá, esto no; lo que sea que me vayas a tratar de decir que esté chequeado, que esté establecido y de que sea comprobable. Mi compañera para este proyecto, Ana Povedano, es la ilustradora de todo el juego y además está bastante versada en la historia. Ha estudiado al respecto y realmente me ha ayudado muchísimo para no salirme de determinados parámetros”, comentó.

“Antes de poner cualquier cosa en código se hizo un estudio previo de qué es lo que podemos tocar al respecto, en qué época; particularmente acá estamos tocando un tema bastante delicado, porque en 1823 justamente lo hemos basado seis meses después de que fallecer Remedios de Escalada. Entonces, si le preguntamos a San Martín, lo tiene como parte de él. A uno se le ocurrió preguntarle a San Martín: ¿te querés casar conmigo? Le dice: Agradezco mucho la propuesta, pero soy recientemente viudo”, contó.

Una aventura a largo plazo

“No vamos a hacer spoiler, pero la historia no termina en este juego, continúa. Estamos apuntando a un juego completo. Afortunadamente, hemos contado con el apoyo de la Dirección de Cultura de Godoy Cruz para completar este primer capítulo y en el apoyo para poder continuar para el juego completo. La idea es poder dar saltos hacia distintos puntos de la historia, hablar con un Belgrano en el momento de la concepción de la bandera, hablar con Sarmiento más adelante, etc”, explicó.

“La idea es que sirva como nuevo material pedagógico. La respuesta que hemos tenido con este primer juego lleva a que el segundo juego vaya a tener un modo historia y un modo didáctico en el cual vamos a tener directamente una galería abierta de personajes”, agregó.

Una empresa de videojuegos en Mendoza

“Es difícil, pero, afortunadamente, muchas instituciones invierten mucho en oportunidades para propuestas originales, propuestas que puedan llegar a tener un crecimiento. Contamos con el apoyo inmenso del Club de Emprendedores de Capital, los cuales nos han brindado en un espacio de coworking. Por otro lado, está siempre la el desafío económico de Argentina, la inestabilidad general que te genera tener que estar especulando mucho que puede llegar a suceder el día de mañana y a qué tipo de público vas a poder ofrecer este tipo de cosas” comentó.

Los miembros de Studio Victrix

“Es una puerta que se abre a la inmensidad de decir: si queremos seguir en la historia podemos llegar a la historia helénica y hablar con un Alejandro Magno o irnos para Egipto, en la cultura ptolomeica y hablar con Cleopatra. El universo es infinito. Saltar también materias, poder estudiar matemática complicada conversando con Pitágoras o biología y la teoría evolutiva con Darwin. Las posibilidades son infinitas”, remarcó.

“Por eso me gustaba la idea de, en este caso, desarrollar un juego que para el público sea gratuito porque, finalmente, nuestro modelo de negocio iba a ser diferente. Ha habido que moverse muchísimo para llevarlo para todos lados, para dar a conocer que la propuesta es rica”, recordó.

A quién apunta

“Desde 7 a 17 años ya estás alfabetizado, ya empezaste a escribir y podés interactuar. Además, que no dependan de una computadora y que sea accesible a través del teléfono. Con una mínima conexión a Internet (para la IA). Nuestra idea es llevarlo a escuelas, desde este primer capítulo, establecer entre varias escuelas, una carrera a ver quién llega a averiguar determinados datos históricos llevando pequeños grupos que prueben el juego y que vayan preguntando a la inteligencia artificial”, explicó.

“Se está peleando esta batalla perdida que es: que cierren las computadoras y vuelvan al libro. El libro no va a desaparecer, pero va a pasar a ser una cuestión de gusto, sobre todo cuando tenemos en cuenta que el 90% de la información que tenemos día a día pasa por la pantalla. La máxima de Studio Vitirx es asegurarnos de que el contenido que esté en la pantalla sea relevante, sea rico culturalmente, educativo y correcto. Que esté chequeado, que esté testeado, que esté pensado y no sencillamente por poner contenido, que te hable un NPC”, consideró Cardozo.

Si te interesa conocer Cronotrix, podés ingresar en la página de Studio Victrix y descargarlo de manera gratuita.