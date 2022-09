Ubisoft presentará novedades de Assassin´s Creed el sábado 10

El sábado 10 de septiembre se realizará una nueva edición de Ubisoft Forward. Este evento está dedicado a presentar los próximos videojuegos que se vienen, las novedades de los que ya existen y alguna que otra sorpresa.

¿Qué habrá para ver?

Por eso, en la previa presentaron un trailer con los distintos títulos que nos vamos a encontrar el sábado. A simple vista, podemos ver las batallas navales de Skull & Bones o la nueva colaboración entre el plomero más famoso del mundo, Mario, y los alocados Rabbids, en Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

De cualquier forma, todos los ojos estarán puestos en Assassin's Creed. Se cumplen 15 años desde que comenzó la serie y seguramente tendremos novedades de Assassin's Creed Mirage, el próximo título de la franquicia.

Pero eso no es todo

Por otro lado, habrá noticias de otros juegos. Anno 1800, Brawlhalla, For Honor, The Crew 2, The Division 2 y muchos más estarán presente, mientras que seguro habrá sorpresas no anunciadas y títulos nuevos. El evento comenzará a las 16 en Argentina (14 en México), pero previamente habrá un pre-show de media hora.

El show se puede ver por las cuentas de Ubisoft de YouTube y Twitch.