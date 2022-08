THQ Nordic se despachó con una presentación para todos

El publisher THQ Nordic presentó una serie de juegos que están en desarrollo. Si bien ninguno tiene fecha determinada de lanzamiento, nos permite ver un poquito de lo que se viene. Además, mostró un adelanto de lo que será el nuevo Alone in the Dark.

Tempest Rising de Slipgate Ironworks y THQ Nordic

Disponibilidad: sin fecha definida.

Plataforma: PC

Este juego es un homenaje a los RTS (estrategia en tiempo real) clásicos donde el jugador toma parte de una facción luego de una guerra nuclear.

Space for Sale de Mirage Game Studios y THQ Nordic

Disponibilidad: sin fecha definida.

Plataforma: PC

El jugador se convierte en un agente de bienes raíces espacial. Su misión es construir hábitats para cumplir con los deseos de sus clientes.

Wreckreation de THQ Nordic y Three Fields Entertainment

Disponibilidad: sin fecha definida.

Plataforma: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC

Sandbox (juego de construcción libre) y juego de carreras con más de 400 kilómetros cuadrados para crear la pista perfecta.

Gothic de THQ Nordic y Alkimia Interactive

Disponibilidad: sin fecha definida.

Plataforma: PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC

Remake de un clásico RPG alemán de fantasía publicado en 2001. Promete ser fiel al original pero con mejoras en el sistema de combate y el aspecto artístico.

Jagged Alliance 3 de THQ Nordic y Haemimont Games

Disponibilidad: sin fecha definida.

Plataforma: PC

Será parte de la saga RPG táctica que cautivó a muchos jugadores durante años.

Outcast 2 - A New Beginning de THQ Nordic y Appeal Studios

Disponibilidad: sin fecha definida.

Plataforma: PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC

Secuela de otro título TPS (disparos en tercera persona) de 1999. El jugador recorrerá el mundo abierto de Adelpha.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake de THQ Nordic y Purple Lamp

Disponibilidad: sin fecha definida.

Plataforma: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Juego de plataformas 3D donde Bob Esponja recorre Mundo Deseo con la ayuda de su amigo Patrick

AEW: Fight Forever de THQ Nordic y Yuke's Co., LTD

Disponibilidad: sin fecha definida.

Plataforma: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC

Juego de lucha libre de la liga estadounidense AEW que tendrá un estilo más tendiente al arcade y varios modos de juego.

Knights of Honor II: Sovereign de THQ Nordic y Black Sea Games

Disponibilidad: sin fecha definida.

Plataforma: PC

Otro RTS donde, en este caso, se controla un reino, con sus provincias, ejércitos y diplomacia

Stuntfest - World Tour de THQ Nordic y Pow Wow Entertainment

Disponibilidad: sin fecha definida.

Plataforma: PC

Frenético juego de automovilismo y acrobacia donde el jugador correrá en las pistas más extremas con la posibilidad de convertirse en coche o planear en su cuerpo humano.

The Valiant de THQ Nordic y Kite Games

Disponibilidad: sin fecha definida.

Plataforma: PC

Juego RTS y RPG donde el jugador es Theoderich von Akenburg, un con experiencia en la guerra que inicia un nuevo viaje a través de la Europa y el Oriente Medio del siglo XIII para encontrar unas reliquias.