Ahora sí: confirmaron un nuevo juego de Alone in the Dark

THQ Nordic anunció una nueva entrega de la saga Alone in the Dark. El primer juego salió allá por 1992 y se considera uno de los fundadores del survival horror que después explotaría Resident Evil.

No se tratará de un remake sino de una reinvención. Si bien no tiene fecha de lanzamiento definida, ya sabemos que estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. El desarrollo está a cargo de Pieces Interactive, empresa que ya creo la saga Titan Quest.

La historia transcurre en 1920 y tiene una ambientación lovecraftiana. El jugador podrá elegir entre jugar con Edward Carnby o Emili Hartwood y llegará a la mansión Derceto. Una vez adentro, tendrá que superar acertijos, luchar con monstruos y explorar el lugar para poder escapar.

El guión estará a cargo de Mikael Hedberg, quien ya escribió SOMA y Amnesia: The Dark Descent. Contará con elementos de los tres primeros juegos y aseguran que tendrá un ambiente desolador, música inquietante y volverá a las bases del survival horror.

¿Que es Alone in the Dark?

Es una saga de videojuegos de género survival horror, precursora en el estilo. A lo largo de los títulos, el detective Edward Carnby investiga lugares para descubrir sucesos extraños, por lo que se gana el apodo de Detective Privado Sobrenatural.

Los dos primeros juegos se lanzaron para PC y Mac en 1992 y 1993 respectivamente. En los años siguientes, se presentaron tres títulos más y distintas adaptaciones a consolas. Sin embargo, la mayoría de los últimos lanzamientos decepcionaron a los jugadores, al igual que las dos películas que llevaron su nombre.