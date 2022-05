The Quarry está listo a poco más de un mes del lanzamiento

Si te gustan los juegos con muchos finales, este te va a fascinar porque tiene solo 186… sí, leíste bien. The Quarry es el nuevo desarrollo de Supermassive Games, empresa británica que ya nos trajo grandes juegos como Until Dawn o The Dark Pictures Anthology.

En esta oportunidad, se trata de un drama interactivo de horror en tercera persona donde las decisiones del jugador llevarán a uno de esos posibles finales. De hecho, incluso él puede morir si no da los pasos correctos. Al principio cuenta con nueve personajes para elegir y de esa manera cada historia tendrá su propia perspectiva.

La idea es típica de una película de terror adolescente: un campamento, una serie de asesinatos y un pueblo que persigue a los jóvenes que intentan defenderse como pueden. Cada conversación que haga el jugador o jugadores, porque tendrá un modo cooperativo online, afectará a la historia.

Además, contará con la presencia de actores muy conocidos como David Arquette, de la saga Scream, Ariel Winter de Modern Family o Lance Henriksen de Aliens. Cada uno tuvo que grabar más de 1000 páginas de contenido para cubrir todas las alternativas.

Hoy, desde la desarrolladora confirmaron que el título está casi terminado y se espera su lanzamiento el 10 de junio sin demoras. Estará disponible para PC, PS4 y PS5, Xbox One y Xbox Seris S/X. Además estará la opción de comprar la opción Deluxe que será, por lo que comentaron, más sangrienta.