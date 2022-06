The Legend of Bum-bo confirmó qué día sale para consolas

Si hay alguien que es una figura importante en el mundo de los videojuegos en los últimos años, es Edmund McMillen. Si, por casualidad, no sabe de quién hablo, tal vez su obra le permita hacerse una idea. Es el creador de Super Meat Boy y The Binding of Isaac y The End is Nigh.

Por eso, cuando McMillen anuncia que está trabajando en algo, todos nos ponemos atentos para ver con qué nos va a sorprender. Y más cuando lo que se viene para las consolas es la ya estrenada precuela de McMillen

¿Qué es The Binding of Isaac?

Es un roguelike lanzado en 2011. Tomando la historia bíblica de Isaac, el juego narra las aventuras de un chico que, al escuchar que su madre recibe un llamado de Dios que le pide que lo sacrifique como prueba de fe, escapa a un sótano lleno de monstruos mientras ella lo persigue.

Como tiene varios finales (ninguno demasiado alegre) que se pueden conseguir dependiendo de las decisiones del jugador y los monstruos que se derroten, muchos fanáticos y críticos valoraron la rejugabilidad del título y, además, existen varias teorías sobre el verdadero significado que tiene.

Por ese motivo, cuando McMillen anunció la precuela, muchos comenzaron a morderse las uñas de la emoción. Además, avisó que iba a ser una mezcla de juego de rol con acertijos y acción y se llamaría The Legend of Bum-Bo.

¿Cómo es The Legend of Bum-Bo?

Los usuarios de PC ya tuvieron la posibilidad de disfrutarlo y la recepción fue muy buena por parte de los jugadores, aunque los críticos no compartieron mucho esa opinión. Ahora, se confirmó la fecha de lanzamiento que será el 29 de junio para PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch.

The Legend of Bum-Bo tiene una mecánica "roguelike de construcción de mazos" basada en rompecabezas. Además, dispone de un arsenal con más de 100 objetos que podremos modificar y mejorar para avanzar en las mazmorras que están custodiadas por 30 tipos de enemigos diferentes.

Por eso, si sos seguidor de McMillen y todavía no probaste la precuela de The Binding of Isaac, aprovechá la salida de The Legend of Bum-Bo para tu consola y esperamos que lo disfrutes