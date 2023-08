Temporada de descuentos en GOG: ¡Reclama un juego gratuito ya!

GOG se encuentra de festejo y en la temporada de descuentos. Por eso muchos títulos se encuentran a precios muy reducidos. Sin embargo, no solo de ofertas vive el hombre. Desde la plataforma confirmaron que a lo largo de los próximos días llegarán otras sorpresas.

Se trata de una serie de juegos que los usuarios podrán reclamar de manera gratuita. Si bien no tenemos toda la lista, porque se mantendrán en secreto hasta que se activen, pero sí tenemos el primero. Se trata de Hero of the Kingdom II, que estará disponible y se puede reclamar gratis hasta el 31 de agosto. El resto habrá que esperar a que vayan llegando.

Hero of the Kingdom II de Lonely Troops

Disponibilidad: hasta el 31 de agosto de 2023

Plataforma: PC

Se trata de un RPG de vista isométrica con temática de piratas. El jugador se embarca en una aventura para recorrer continentes enormes, plagados de enemigos, que amenazan con llevar todo el reino a un estado de caos.

¿Cómo conseguir Hero of the Kingdom II de Lonely Troops?

Es bastante simple. Primero hay que entrar a la página de GOG y crear una cuenta. Una vez que lo hayas hecho, solo hace falta conectarse y en la página principal aparecerá la opción de reclamar el juego.

Juegos gratis para todas las edades

GOG se caracteriza por ser una plataforma de juegos nuevos, pero también por tener una gran base de datos de juegos de eras anteriores, preparados para funcionar en los sistemas modernos. Además, es propiedad de la desarrolladora polaca CD Projekt, creadores de la saga The Witcher, y tiene convenio con múltiples publishers alrededor del mundo.