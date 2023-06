Durante el mes del Orgullo LGBTQIA+, las comunidades intentan generar conciencia para, de la mano, que crezca el respeto y aceptación en todos los ambientes. Por desgracia, no es anormal encontrarse con personas que discriminan. Esto tampoco es raro en la comunidad gamer, donde incluso las mujeres la pasan mal y sufren discriminación muchas veces.

Generar conciencia

Para luchar contra eso, Steam y Xbox, en colaboración con Don't Nod, están regalando un juego que tiene como protagonista a un personaje trans. Durante el desarrollo del juego, los creadores colaboraron con GLAAD, una ONG estadounidense fundada para luchar contra la discriminación y las proyecciones homoodiantes y difamatorias del colectivo LGBTQI+ en la industria del entretenimiento.

Además, colaboró y ayudó en el desarrollo de proyectos de concientización y videojuegos de creadores de la colectividad. Entre estos se encuentran Love Shore de Perfect Garbage, Spirit Swap: Lofi Beats to Match-3 de Soft Not Weak y No Longer Home de Humble Grove. Ahora, se encuentran regalando Tell me Why tanto para PC como para las consolas de Microsoft. Se puede reclamar hasta el 30 de junio y el usuario se lo queda para siempre.

Tell Me Why de Don't Nod

Disponibilidad: gratuito

Plataforma: PC en Steam y Xbox (te lo quedas para siempre) hasta el 30 de junio.

Aventura sobrenatural en la que una pareja de gemeles descubren su pasado y el poder de su vínculo.