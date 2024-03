Los roguelite de cartas se han convertido en una tendencia durante los últimos años. Estas aventuras que mezclan mazos con ir ganando poder a medida que se gana y pierde, tienen adeptos de todos los tipos.

Por eso, seguramente estarán contentos con la confirmación de Sleight of Hand, un particular juego de sigilo en tercera persona, inspirado en Metal Gear Solid, que posee una faceta deckbuilder. Los desarrolladores de RiffRaff Games lo presentaron e informaron que estará disponible para Xbox Series X/S, PC en Steam y Xbox Game Pass.

El título pondrá a los jugadores en la piel de Lady Luck, una detective de lo oculto retirada que debe volver a la acción para finalizar un último trabajo: derrotar a su antiguo aquelarre. Por ese motivo, y porque necesita dinero, viaja a Steeple City con una baraja maldita y la necesidad de eliminar a sus excompañeros, con los que no terminó en buenos términos.

Para eso, deberá desplegar toda su inteligencia para sacar el mayor provecho de su mazo. Cada naipe tendrá múltiples habilidades, acciones y efectos, lo que da varias opciones para seguir adelante y realizar combos. Eso sí, a lo largo de la aventura, se conseguirán otras cartas para mejorar la baraja.

“Hacer este juego ha sido un sueño desde hace mucho tiempo. Combina mi amor por el pionero trabajo de Kojima en el espionaje táctico con Metal Gear Solid y mi obsesivo deseo de ir más allá de la creación de nuevas experiencias de juego”, expresó Joshua Boggs, director ejecutivo y director de juego en RiffRaff Games. “Con mi estilo, he intentado darle la vuelta al género con una dosis de innovadora de juego de cartas. Ha sido un camino duro, sinceramente, este es el proyecto más difícil en el que me he trabajado, pero estoy orgulloso de avanzar junto a este equipo mientras impulsamos el género de la acción sigilosa a una nueva dirección”.