Se vienen tres nuevos proyectos del universo The Witcher

CD Projekt RED tuvo un día movido. Así, como quien no quiere la cosa, anunció la secuela de Cyberpunk 2077. Y como si eso no fuera suficiente, anunció tres proyectos relacionados con otra de sus sagas principales: The Witcher.

The Witcher: Project Sirius

Será una "innovadora aproximación al universo de The Witcher que contará una historia inolvidable tanto para los fans de la saga como para nuevas audiencias". Según trascendió, está siendo desarrollado por The Molasses Flood, que tiene un equipo de 60 personas y en su carpeta tiene títulos como ``The Flame in the Flood” y “Drake Hollow”. Actualmente se encuentra en etapa de preproducción y no hay muchos más datos.

The Witcher: Project Polaris

Se trata de la primera entrega de una nueva trilogía basada en el universo creado por Andrzej Sapkowski. Por el momento trascendió que será un RPG de mundo abierto que continuará el legado del increíble “The Witcher 3: WIld Hunt”.

La intención es que desde el lanzamiento de Polaris y el tercer juego de esta trilogía no pasen más de 6 años. Por eso, hay más de 150 personas relacionadas con el proyecto.

The Witcher: Project Canis Majoris

Este se encuentra en pañales. Será un singleplayer ambientado en el universo Witcher con espíritu RPG pero con mayor énfasis en la historia y narrativa. Desde CD Projekt RED anunciaron que está en manos de una desarrolladora externa. Habrá que esperar por más noticias.