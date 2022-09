Rumorazo: It Takes Two llegaría pronto a Nintendo Switch

Se filtró que It Takes Two llegará por fin a Nintendo Switch. Era el último lugar en el que tenía que estar disponible porque ya tiene sus versiones de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S.

¿Qué es It Takes Two?

It Takes Two de Hazelight Studios, es considerado uno de los mejores juegos multijugador de la historia y, de hecho, ganó múltiples premios en esa categoría. Incluso para The Games Awards, los premios Oscar de la industria del videojuego, lo catalogó como el mejor título de 2021, lo mismo que hizo D.I.C.E. Awards, otro importante referente.

La particularidad es que no hay forma de jugarlo solo. Obligatoriamente es un multijugador cooperativo. Cuenta la historia de Cody y May, una pareja a punto de divorciarse. Cuando le cuentan a su hija, Rose, esta comienza a jugar con sus muñecas representando la reconciliación de sus padres.

Rose comienza a llorar y sus lágrimas encierra a sus padres en los juguetes. El Dr. Hakim, un personaje de un libro que la niña lee se hace presente y les informa que para rescatar a su hija deben trabajar juntos y encontrar una solución a sus problemas.

Hasta la última información, proveniente de julio de 2022, vendió más de 7 millones de copias a nivel global. Además, se viene una adaptación a la pantalla gigante de la mano de dj2 Entertainment, Amazon Studios y Seven Bucks Productions, la productora de Dwayne “The Rock” Johnson, quien sería el protagonista.

¿Qué pasa con Switch?

Como comentamos antes, ya está disponible en todas las consolas, pero la japonesa era una cuenta pendiente. Considerando las características de Nintendo Switch era una sorpresa, porque su faceta multijugador siempre resultó muy interesante.

Pero, de repente, The Snitch, un reconocido insider de la industria, publicó un logo de la consola con claras referencias a niveles del juego, lo que dejó a varios con una sonrisa. Desde Hazelight Studios no soltaron una sola palabra al respecto, pero, considerando que se desarrollará un Nintendo Direct este mes, no sería extraño tener novedades ahí del tema.