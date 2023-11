Se acerca fin de año y, de la mano, comienzan a llegar todos los premios de la industria. El show más importante al respecto es The Game Awards. Su edición 2023 confirmó su fecha de realización, pero también el día que lanzará sus nominados al premio principal: Game of the Year (GOTY).

En la red social X, ex Twitter, anunciaron que presentarán el listado la semana que viene, no solo del GOTY sino también de todas las categorías de 2023. Los nominados se sabrán el lunes 13 de noviembre a las 14, hora argentina.

Los nominados

Sin confirmación de nada, probablemente nos encontremos en la lista a Baldur's Gate 3 o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Algunos especulan que Alan Wake II podría dar la sorpresa y Resident Evil 4 Remake o Spider-Man 2 también podrían estar presentes. En 2022, el premio mayor se lo llevó Elden Ring.

Cuándo son los premios

Por suerte, una vez que sepamos quienes serán los candidatos, no habrá que esperar demasiado para la gala de premiación. Esta será el 6 de diciembre a las 21, hora argentina. Pero esa noche no solo conoceremos a los ganadores, sino que también habrá presentaciones de juegos, por lo que puede haber novedades importantes. Hideo Kojima llamó a no perderse el show, por lo que no se descarta alguna muestra de Death Stranding 2 u otro título de su cerebro, así como se rumorea que podría develarse algún tráiler de GTA 6.