PlayStation presentó su Showcase 2023 y dejó varias novedades:

Fairgame$ de Haven

Plataforma: PlayStation 5 y PC

Disponibilidad: a confirmar

Será un título multijugador de robos pero con una importante faceta competitiva.

Helldivers 2 de Arrowhead Game Studios

Plataforma: PlayStation 5 y PC

Disponibilidad: en 2023

Secuela de un shooter cooperativo twin stick que ahora será en TPS (disparos en tercera persona). Al estilo Starship Troopers, el jugador y sus compañeros enfrentan una raza alienígena con forma de insectos.

Immortals of Aveum de Ascendant Studios y Electronic Arts

Plataforma: PlayStation 5 y PC

Disponibilidad: 20 de julio 2023

Juego de acción en primera persona donde los jugadores utilizan hechizos.

GhostRunner 2 de 505 Games

Plataforma: PlayStation 5 y PC

Disponibilidad: en 2023

Frenético shooter en primera persona, que mezcla acción con plataformas a alta velocidad.

Phantom Blade 0 de S-Game y Cruel Man Studio

Plataforma: PlayStation 5 y PC

Disponibilidad: en 2023

Juego de samuráis inspirado en los títulos de acción clásicos.

Sword of the Sea de Giant Squid

Plataforma: PlayStation 5 y PC

Disponibilidad: a confirmar

Una especie de secuela espiritual del mítico Journey. En esta aventura los jugadores controlan en misterioso personaje que se desliza por dunas en una especie de tabla de surf.

The Talos Principle 2 de Croteam

Plataforma: PlayStation 5 y PC

Disponibilidad: en 2023

Juego de puzzles con toques filosóficos

Neva de Nomada Studio y Devolver Digital

Plataforma: PlayStation 5 y PC

Disponibilidad: en 2024

Los españoles creadores de GIRS regresan con toda la intención de hacernos llorar. Si bien no podemos decir mucho del juego, el antecedente y lo que se ve promete mucho.

Cat Quest: Pirates of the Purribean de The Gentlebros

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Disponibilidad: en 2024

Los gatitos exploran los siete mares en esta aventura de acción 2,5D

Foamstars de Square Enix

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Disponibilidad: a confirmar

Hero shooter plagado de agua y burbujas.

The Plucky Squire de Devolver Digital

Plataforma: PlayStation 5

Disponibilidad: en 2023

Juego de aventuras y plataformas donde se mezcla el 2D y el 3D. Los personajes están en un libro de cuentos, pero podrán salir al mundo real.

Teardown de Tuxedo Labs

Plataforma: PlayStation 5

Disponibilidad: en 2023

Sandbox donde la destrucción está a flor de piel con gráficos de cubo inspirados en Minecraft.

Metal Gear Solid Triangle: Snake Eater de Konami

Plataforma: PlayStation 5

Disponibilidad: a confirmar

Ahora sí. Uno de los rumores más importantes del mercado se hace realidad con la confirmación del remake de Metal Gear Solid: Snake Easter. De la mano, confirmaron que saldrá Metal Gear Solid Maste Collection Vol. 1, que recopila Metal Gear Solid 1, 2 y 3.

Towers of Agshaba de Dreamlit Games

Plataforma: PlayStation 5

Disponibilidad: en 2024

RPG de mundo abierto que pinta bastante bien. Si bien no tenemos mucha más información, se ve que tiene un poco de inspiración en Zelda Breath of the Wild.

Final Fantasy XVI de Square Enix

Plataforma: PlayStation 5

Disponibilidad: 22 de junio

El nuevo tráiler del JRPG permite ver un poco más qué podemos esperar del nuevo título de la franquicia.

Alan Wake 2 de Remedy Entertainment

Plataforma: PlayStation 5 y PC

Disponibilidad: 17 de octubre

Por fin tenemos un tráiler cinemático de la nueva aventura del escritor de historias de terror.

Assassin's Creed Mirage de Ubisoft

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Disponibilidad: 12 de octubre

El nuevo título de la franquicia lleva al jugador a Bagdad, donde se pondrá en la piel de Basim. Tiene una jugabilidad que intenta volver a las bases de los primeros títulos.

Revenant Hill de Finji

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Disponibilidad: a confirmar

Lo que parece ser una secuela de Night in the Woods será protagonizado por un gatito.

Granblue Fantasy Relink de Cygames

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Disponibilidad: en 2023

JRPG de acción en mundo abierto.

Street Fighter 6 de Capcom

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Disponibilidad: 2 de junio

El nuevo tráiler del famoso juego de pelea hace énfasis en el World Tour, el modo historia de este título.

Ultros de Hadoque

Plataforma: PlayStation 4, PlayStation 5 y PC

Disponibilidad: en 2024

Metroidvania 2D con toques psicodélicos.

Dragon's Dogma 2 de Capcom

Plataforma: PlayStation 4, PlayStation 5 y PC

Disponibilidad: a confirmar

Una de las sorpresas del día. La secuela del RPG de fantasía no estaba en los planes y nos encontramos un tráiler de lo más interesante.

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 de ScottGames

Plataforma: PlayStation VR2

Disponibilidad: en 2023

Juego de realidad virtual ambientado en la franquicia FNAF. Cuidado, ten una muda de pantalones cerca.

Resident Evil 4 VR Mode de Capcom

Plataforma: PlayStation VR2

Disponibilidad: a confirmar

Versión en realidad virtual de Resident Evil 4 Remake

Arizona Sunshine 2 de Vertigo Games

Plataforma: PlayStation VR

Disponibilidad: en 2023

Secuela del divertido Arizona Sunshine, lleno de humor irreverente.

Crossfire Sierra Squad de Smilegate

Plataforma: PlayStation VR 2

Disponibilidad: en 2023

Shooter táctico donde los enemigos tendrán una IA muy desarrollada

Synapis de nDreams

Plataforma: PlayStation VR 2

Disponibilidad: 4 de julio

Particular juego donde el personaje tendrá poderes telequinéticos que permiten mover cosas.

Marathon de Bungie

Plataforma: PlayStation 5

Disponibilidad: a confirmar

Remake de un clásico de los desarrolladores de Halo.

Concord de Firewalk Studio

Plataforma: PlayStation 5 y PC

Disponibilidad: en 2024

No sabemos nada más allá de que será un juego como servicio de Sony.

Marvel's Spider-Man 2 de Insomniac Games

Plataforma: PlayStation 5

Disponibilidad: cerca de navidad de 2023

Kraven, el cazador, busca su mayor presa: Spider-Man. Pero el arácnido está preparado para el combate con un aliado inesperado: un simbionte. En esta oportunidad nos presentan un interesante gameplay que seguro atraerá a más de uno.