Marvel’s Midnight Suns fue postergado hasta nuevo aviso

Después de presentarnos personajes y dejarnos con ganas de jugar, Marvel’s Midnight Suns de Firaxis y 2K Games fue postergado. Aunque todos sabíamos que la fecha de lanzamiento era en octubre, ahora desde la compañía anunciaron que no será con certeza en ese mes.

2K confirmó que el RPG táctico será demorado porque el equipo de desarrollo necesita más tiempo para ofrecer la mejor experiencia posible. “Hemos tomado la decisión de retrasar el lanzamiento de Marvel’s Midnight Suns para asegurar que los equipos de Firaxis Games y 2K puedan ofrecer la mejor experiencia posible a nuestros seguidores”, aseguraron.

“El título estará disponible este año año fiscal en Windows PC, Xbox Series y PlayStation 5. Las versiones de Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch llegarán en una fecha posterior”, agregaron.

Considerando que Take-Two, la empresa que es propietaria tanto de 2K como de Firaxis, finaliza su año fiscal en marzo, el anuncio significa que no necesariamente el lanzamiento será en este año calendario. Y para colmo, la versión de PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, si bien no fue cancelada, tiene menos claridad respecto a su salida.

Recordemos que originalmente se había anunciado para marzo de 2022, para luego ser pospuesto hasta el 7 de octubre y finalmente sin fecha determinada.

¿Qué es Marvel’s Midnight Suns?

Se trata de un juego de rol táctico donde el jugador utiliza a Hunter, “el primer personaje original y personalizable del Universo Marvel”. Luego lidera un grupo de superhéroes para enfrentar a Lilith, la madre de los demonios.