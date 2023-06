Epic Games Store habilitó la descarga del juego gratis de esta semana y se trata de:

Midnight Ghost Hunt de Vaulted Sky Games y Coffee Stain Publishing

Disponibilidad: desde el 1 de junio hasta el 8 de junio a las 13

Plataforma: PC

Multijugador 4 vs 4 donde cazadores de fantasmas se enfrentan a espectros. Los jugadores toman un bando o el otro con el objetivo de destruir a sus contrincantes. Las mecánicas tienen un poco del juego de las escondidas. Al principio, los cazadores buscan a los fantasmas que se esconden en distintos objetos de una mansión. Durante un rato, tendrán la ventaja y los espectros deben moverse con paciencia e inteligencia para poder mantenerse 'con vida'.

Pero, cuando dan las 12 de la noche, estos se vuelven superpoderosos y son los que deben encontrar a quienes antes querían destruirlos. De ahí en más, los cazadores tienen que actuar con astucia y en equipo porque están claramente en desventaja.

¿Cómo descargar Midnight Ghost Hunt de Vaulted Sky Games y Coffee Stain Publishing?

Es simple. Tienes que entrar a Epic Games Store, que es una tienda de videojuegos digitales que permite comprar y actualizar juegos. Además, todas las semanas regala algún título, a veces dos, y pone varios en oferta. Ingresa aquí, crea tu cuenta, descarga un programa, busca los juegos gratis para agregarlos y a disfrutar.

¿Y la semana próxima que habrá?

Epic Games Store se hace el misterioso y no confirmó el próximo regalo. No es la primera vez que ocurre y, en muchas oportunidades, se trata de títulos de primer nivel que no te puedes perder.