Después de 13 años, una de las sagas más famosas de la historia de los videojuegos presentó un tráiler de la próxima entrega. Estamos hablando de Grand Theft Auto VI de Rockstar.

Los jugadores regresan a Vice City, la ciudad del vicio, donde Lucia está presa y, por lo que nos da a entender, deberemos vivir su historia.

La poca información que podemos sacar es que hay que esperar, porque hasta 2025 no estará en el mercado. Por otro lado, Take Two, dueños de Rockstar, confirmaron que no saldrá para PC y solo estará disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

“Grand Theft Auto VI continúa nuestros esfuerzos para empujar los límites de lo que es posible en los videojuegos altamente inmersivos y centrados en la historia, con mundo abierto" aseguró Sam Houser, presidente de Rockstar Games. "Estamos muy emocionados de poder compartir esta nueva visión con los jugadores de todo el mundo", concluyó.

¿Qué es GTA?

Se trata de una saga de videojuegos de acción-aventura que nació en 1997. En el primer título, se controlaba un personaje que cumplía distintas misiones para subir puntos y desbloquear otras ciudades.

GTA 2 mantenía el estilo de juego y el objetivo de sumar puntos y, de la mano, dinero, que permitía abrirse paso en las distintas zonas de una ciudad.

Recién en GTA 3 cambió la jugabilidad y pasó a ser 3D. Mantenía la libertad de acción de los títulos anteriores, pero tenía una historia más fuerte, que contaba las aventuras de Claude Speed, quien es traicionado por su banda y debe cumplir misiones para conseguir su venganza.

El cuarto título de la saga es GTA: Vice City. En esta oportunidad, el jugador es Tommy Vercetti, un matón que intenta hacer negocios en nombre del jefe de la mafia, pero con cada paso que da se hace más poderoso y con la capacidad de tomar el control de la Familia.

GTA: San Andreas es considerado uno de los mejores juegos de la historia y cambia la temática, dejando la mafia para entrar en la guerra de bandas de los afroamericanos y mexicanos en tres ciudades.

Luego de un par de juegos menores que contaban historias cortas, llegó el gran GTA V. Considerado revolucionario, es también uno de los que más gastos de producción tuvo, con 265 millones de dólares de presupuesto. En esta oportunidad, se cuenta la historia de tres personajes diferentes en el mundo del delito.