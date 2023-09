GOG se prepara para los nuevos lanzamientos y el festejo de sus quince años online y, para incentivar a los jugadores, está regalando un juego muy particular. Se trata de The Night of the Rabbit de Daedalic Entertainment, que estará disponible y se puede reclamar gratis hasta el 25 de septiembre. Por eso, corré a conseguirlo.

The Night of the Rabbit de Daedalic Entertainment

Disponibilidad: hasta el 25 de septiembre de 2023

Plataforma: PC

Un niño llamado Jerry persigue a un peculiar conejo blanco y queda atrapado en el maravilloso reino de Mousewood. Allí podrá cumplir su sueño de convertirse en mago, aunque deberá enfrentarse a una siniestra fuerza que invadió el bosque.

Mientras la oscuridad aumenta, el jugador deberá atravesar esta aventura point and click llena de risas y lágrimas si quiere salvar a los ratones.

¿Cómo conseguir The Night of the Rabbit de Daedalic Entertainment?

Es bastante simple. Primero hay que entrar a la página de GOG y crear una cuenta. Una vez que lo hayas hecho, solo hace falta conectarse y en la página principal aparecerá la opción de reclamar el juego.

Juegos gratis para todas las edades

GOG se caracteriza por ser una plataforma de juegos nuevos, pero también por tener una gran base de datos de juegos de eras anteriores, preparados para funcionar en los sistemas modernos. Además, es propiedad de la desarrolladora polaca CD Projekt, creadores de la saga The Witcher, y tiene convenio con múltiples publishers alrededor del mundo.

