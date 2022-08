El juego oscuro de Pinocho se mostrará en la Gamescom

Sin lugar a dudas, el Gamescom 2022 será un evento muy importante para la industria. Es por eso que día a día se escuchan y confirman presentaciones de distintos juegos en todas las plataformas. Y ahora llegó el turno del juego de Pinocho. No, no es lo que te imaginas. Disney no tiene nada que ver con este proyecto.

Las novedades

Lies of P de NEOWIZ presentará un trailer con algunas muestras de gameplay. Geoff Kighley, un periodista muy reconocido, comentó en su cuenta de twitter que se verá en el evento que comienza el 23 de agosto.

Será la segunda muestra que tendremos de este juego, que hace un tiempo nos dejó esto para pensar:

Y como para alegría de muchos, NEOWIZ, la empresa desarrolladora, aseguró que aquellos que vayan físicamente al evento en Colonia, Alemania, podrán disfrutar de una demo del juego.

Pinocho mintió de más

Pinocho, una marioneta mecanizada, busca entrar a un tal Geppetto que se esconde en una ciudad. Para lograrlo debe recorrerla, encontrando personajes particulares y mintiendo en post de conseguir sus objetivos.

Los autores del juego aseguraron que el objetivo es recontar la historia, pero de una manera bastante más oscura. Por el momento, se sabe que estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.