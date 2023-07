El desastre de críticas por parte de los especialistas, pero también de los jugadores, que resulto ser The Lord of The Rings: Gollum de la desarrolladora alemana Daedalic Entertainment tuvo sus consecuencias.

La empresa anunció que su estudio interno de desarrollo cierra las puertas. De esta forma, de ahora en más solo se dedicarán a la publicación y edición de juegos.

Al mismo tiempo, un título relacionado con El Señor de los Anillos, que se estaba desarrollando desde mediados del año pasado, fue cancelado y 25 personas se quedaron sin trabajo. "Valoramos a todos y cada uno de los miembros de nuestro equipo y es importante para nosotros que la transición sea lo más fluida posible. Por lo tanto, apoyaremos a nuestros exempleados en la búsqueda de nuevas oportunidades dentro de nuestra red", expresaron desde la empresa.

Daedalic, que fue adquirida por Nacon en 2022, confirmò en un comunicado que se encuentran en un "punto de inflexión difícil". Si bien no nombraron Gollum como responsable directo, la realidad es que desde su lanzamiento lo único que recolectó fueron críticas malas, quejas y burlas tanto por parte de los jugadores como de los medios especializados, al punto que la empresa tuvo que pedir disculpas por la calidad del juego.

Por otro lado, los alemanes están trabajando en la publicación de ocho títulos de terceros. Entre estos se encuentra Surviving Deponia, un spin-off de la saga Deponia que se centra en la exploración, la supervivencia y la construcción.