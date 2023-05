Ya tenemos fecha de lanzamiento del segundo juego ambientado en el mundo de League of Legends de este año. Se trata de Convergence: A League of Legends Story de la desarrolladora Double Stallion Games y Riot Games. Estará disponible el próximo 23 de mayo en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Nintendo Switch. La versión de computadora se podrá adquirir en Steam, GOG y Epic Games Store.

Si bien se había anunciado hace algunos años, recién a finales de 2019 tuvimos más datos del juego. Se trata de un plataformas de acción 2D protagonizado por Ekko, el chico que rompió el tiempo. Por si no lo sabías, es uno de los campeones de League of Legends que tiene la habilidad de controlar, justamente, el tiempo.

Como para que vayamos teniendo una idea de lo que nos vamos a encontrar, Riot publicó el siguiente trailer:

Convergence: A League of Legends Story

Plataformas: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Nintendo Switch

Disponibilidad: 23 de mayo de 2023

Los creadores lo definen como "plataformas de acción narrativo" donde Ekko explora la espectacular ciudad de Zaun. Se puede rebobinar el tiempo gracias al dispositivo creado por el personaje para acomodar las situaciones a favor del jugador.

"Descubrid diferentes entornos haciendo parkour y subid de nivel diversas habilidades de combate y manejo del tiempo para derrotar a un amplio abanico de enemigos en Zaun", explican en la página de Steam.