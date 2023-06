Assassin’s Creed Mirage de Ubisoft es el nuevo título de la franquicia. Si bien tenemos que esperar al Ubisoft Forward del lunes 12 de junio para tener más novedades, los franceses ya publicaron un gameplay que permite ver una de las cosas más importantes: es un retorno a las raíces de la saga.

Las mecánicas de siempre

Originalmente, Mirage iba a ser un DLC de Assassin’s Creed Valhalla. SIn embargo, creció tanto que terminó siendo un juego en sí mismo. Pero, además, intenta mantener el espíritu de los primeros lanzamientos de la franquicia manteniendo sus mecánicas básicas.

Parkour

Será fundamental en esta entrega. Bagdad parece el territorio natural de esta especialidad. Sin embargo, anunciaron que está inspirado en lo que vimos en la trilogía original del Ezio Auditore, alejándose de lo que pasó desde Unity.

Al mismo tiempo, los desarrolladores explicaron que la ciudad se diseñó de forma que el parkour sea la mejor manera de trasladarse, con balanceo en esquinas, salto de obstáculos y otros elementos.

Sigilo

Otra pieza clave de la saga. En esta oportunidad, desde Ubisoft Bordeaux explicaron que habrá que ser silencioso y planificar muy bien el ataque y objetivo, así como la ruta de escape si queremos seguir con vida.

Eso no significa que el combate no vaya a ser sangriento ni que no exista la posibilidad de enfrentarse con todo, pero claramente eso subirá la dificultad de la acción.

Además, la IA de los NPC’s será mejorada respecto a los títulos previos, por lo que Basim, el protagonista del juego, correrá más riesgo de ser descubierto, así como su águila Enkidu que estará en la mira de los arqueros de la ciudad.

También regresa el camuflaje en multitudes, para moverse sin ser detectado, y la posibilidad de sobornar facciones de forma que hagan el trabajo sucio por uno.

Asesinatos

Obviamente, siendo un juego de asesinos, el objetivo es encontrar y eliminar a la Orden de los Antiguos para así liberar a Bagdad de su influencia. Los enemigos están escondidos en una red de guaridas por toda la ciudad, por lo que hay que recolectar información para encontrarlas.

Más que nunca, antes de atacar será muy importante recaudar información de forma de encontrar la mejor manera de llevar adelante el asesinato. Investigar e infiltrarse serán mecánicas básicas en este lanzamiento.

Pero ahora hay que esperar al Ubisoft Forward. Por lo pronto tenemos confirmado que saldrá el 12 de octubre y estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC