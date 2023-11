Dark Fracture y The Evil Within 2: juegos gratis de terror para Halloween

Estamos en Halloween y nada más divertido para pasar esta noche que ver películas de terror, pasar un buen rato y después agarrar un buen juego, de esos que te dejan los pelos de punta.

Por eso, te dejamos uno que, como para que sea más interesante, se puede conseguir gratis en Steam. Nos referimos a Dark Fracture: Prologue de Twisted II Studio y Feardemic.

Dark Fracture: Prologue de Twisted II Studio y Feardemic

Plataformas: PC en Steam

Es la presentación de la experiencia de terror psicológico en primera persona Dark Fracture. A medida que la historia avanza, el jugador va viendo cómo se cae a pedazos la mente de una persona que no puede diferenciar entre la realidad y la imaginación.

Pero no es el único juego gratis de terror que tenemos para recomendarte. Si tenés una cuenta en Epic Games Store corré a reclamar The Evil Within 2 de Bethesda Softworks.

The Evil Within 2 de Bethesda Softworks

Disponibilidad: desde el 26 de octubre hasta el 2 de noviembre a las 13

Plataforma: PC en Epic Games

El detective Sebastián Castellanos perdió todo, incluida su hija. Ahora debe recorrer el mundo de pesadillas para rescatarla en este clásico horror survival.