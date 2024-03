Ya te contamos cuáles eran los lanzamientos de PlayStation Plus de este mes y ya informaron cuándo estarán disponibles los títulos en PS Plus Extra y Premium, los otros dos niveles de suscripción de la plataforma de Sony. Se podrán desde el 19 de marzo y estos son los que corresponden a PS Plus Extra:

Blood Bowl 3 de Cyanide Studio y Nacon

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Juego de estrategia deportiva en la que el jugador controla un equipo de Blood Bowl, una especie de fútbol americano, pero en donde la violencia es el espectáculo.

Dragon Ball Z: Kakarot de Bandai Namco

Plataforma: PlayStation 5

Reviví las aventuras de Goku desde la llegada de los primeros saiyans hasta el combate final con Mayin Buu, en este juego de acción.

LEGO DC Super-Villains de Warner Bros. Interactive

Plataforma: PlayStation 4

Título de acción-aventura en la que el jugador crea un supervillano y debe ir sembrando el caos.

Marvel's Midnight Suns de Firaxis y 2K Games

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Juego de rol táctico donde varios iconos de la editorial se juntan para enfrentar a Hydra y a Lilith, la Madre de todos los Demonios. Para eso, el jugador tomará la piel de The Hunter, un personaje creado específicamente para la aventura, y recibirá la ayuda de los X-Men, los Runaways, los Vengadores y los Hijos de la Medianoche. Estos últimos, encabezados por Ghost Rider y Blade, son los que enfrentan las amenazas más oscuras del mundo Marvel.

Mystic Pillars: Remastered de Holy Cow Productions

Plataforma: PlayStation 5

Título de acertijos que se narra como una novela visual por lo que tiene mecánicas únicas.

NBA 2K24 de 2K Games

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Juego de basketball de la liga más importante del mundo.

Resident Evil 3 de Capcom

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Remake del horror survival en el que Jill Valentine debe enfrentar al arma suprema de Umbrella, el mismísimo Nemesis.

Super Neptunia RPG de Idea Factory International

Plataforma: PlayStation 4

JRPG en la que Neptune debe recorrer el mundo para recuperar su memoria.

En la categoría Premium están:

Cool Boarders de UEP Systems

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Juego de snowboard que tiene tres recorridos, pero se pueden desbloquear distintos secretos.

Gods Eater Burst de Bandai Namco

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

RPG de acción en el que el jugador controla un guerrero que enfrenta criaturas monstruosas divinas.

Jak and Daxter The Lost Frontier de High Impact Games

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Título de plataformas 3D en la que hay que descubrir qué ocurrió con una fuente de energía.

JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R de Bandai Namco

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Juego de pelea con todos los personajes de la franquicia de Jojo

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy de CAPCOM

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Novela visual en la que se encarna a un abogado y se deben enfrentar tres casos únicos.