Confirmaron Assassin's Creed Mirage y Just Dance 2023

El Ubisoft Forward es siempre uno de los eventos más esperados porque es cuando la desarrolladora francesa muestra todo lo que tiene en carpeta y puede llegar pronto. Por eso, la última presentación no decepcionó y nos dejó estas novedades:

Mario + Rabbids Sparks Of Hope de Ubisoft

Disponibilidad: 20 de octubre de 2022

Plataforma: Nintendo Switch

El plomero más famoso del mundo se uno a los conejos más alocados en esta nueva aventura. En esta oportunidad deben enfrentarse a Cursa y sus wiggler para salvar a Terra Flora. Además, anunciaron que Rayman se unirá con ellos en una próxima actualización.

Skull and Bones de Ubisoft

Disponibilidad: 8 de noviembre de 2022

Plataforma: Xbox Series X/S, PlayStation 5 y PC

La presentación se dividió en dos partes. La primera explicó el contexto que se vivía durante la época dorada de la piratería en el Océano Índico, mientras que la segunda mostró las opciones de personalización y táctica en la preparación del barco.

Tom Clancy’s The Division Heartland de Ubisoft

Disponibilidad: Sin confirmar, puede ser antes de 2023

Plataforma: Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC

Será un shooter de acción ambientado en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Será multijugador y gratuito por lo que ya podés registrarte para participar aquí.

Tom Clancy’s The Division Resurgence de Ubisoft

Disponibilidad: Sin confirmar

Plataforma: Android e iOS

Rpg de disparos en tercera persona gratuito para celulares. Tendrá múltiples modos de juegos y ya podés registrarte aquí.

Assassin’s Creed Mirage de Ubisoft

Disponibilidad: en 2023

Plataformas: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC

Tal como se venía anunciando en rumores, el jugador viajará a Bagdad en el siglo IX. Allí se encontrará un juego de acción-aventura enfocado en el sigilo, el parkour y los asesinatos. En esta oportunidad, Basim Ibn Is’haq, un singular ladrón callejero con un pasado misterioso, que se unirá a los Ocultos en Alamut en una búsqueda de respuestas.

Assassin’s Creed Project Red y Hexe

Poco y nada de información tuvimos salvo que uno será en Japón y el otro en Europa del siglo XVI. Habrá que esperar un poco por novedades.

Just Dance 2023 de Ubisoft

Disponibilidad: 22 de noviembre

Plataformas: Xbox Series X/S, PlayStation 5 y Nintendo Switch

El juego de danza vuelve con nuevas canciones pero, sobre todo, con un modo multijugador online muy pedido por sus fanáticos. Además, se modificaron los menús para que sean más intuitivos y se mejoró el sistema de recomendaciones. También se podrá crear la propia playlist y ganar puntos para conseguir más objetos de personalización de tu avatar. Tendrá más de 40 canciones y prometieron actualizaciones que agregarán más.

Además, se anunció una colaboración con Netflix para tres títulos exclusivos para celulares: Valiant Hearts: The Great War y The Mighty Quest for Epic Loot, que llegará en 2023, y Assassin’s Creed, sin fecha definitiva.