Call of Duty: Modern Warfare II presentó logo y teaser

Finalmente hay novedades de Call of Duty: Modern Warfare II. La nueva entrega se confirmó en febrero y hoy, por fin, el desarrollador Infinity Ward y Activision mostraron el logo y un pequeño teaser del juego, todo acompañado de la frase: “se aproxima una nueva era de Call of Duty”.

El teaser dura 16 segundos y fue distribuido por Twitter y YouTube. Como dato de color, algunos usuarios comentan que alrededor del segundo siete, se puede ver el logo del Task Force 141, la unidad de operaciones especiales impulsada por John "Soap" MacTavish. Es muy conocida por los jugadores de la saga porque aparece en distintas entregas y protagonizó Call of Duty: Modern Warfare 2 de 2009.

Para diferenciar los dos títulos, que son similares, optaron por utilizar los números romanos para las nuevas entregas y los ordinales para las secuelas, como pasa en este caso respecto al de 2009.

Los desarrolladores vienen de dos fracasos en Black Ops Cold War y Vanguard. Si bien la última tuvo mejores críticas que la anterior, no recibió el apoyo esperado por el público. Por eso buscan recuperarse retomando Modern Warfare de 2019, que fue el máximo éxito de la franquicia.

No es el único proyecto sobre Call of Duty. Una nueva versión de Warzone llegará este año aunque todavía no se presentó nada al respecto. De hecho, recientemente presentaron el duelo entre King Kong y Godzilla en la nueva temporada. Sin embargo, no hay novedades respecto al 2023, por lo que se duda que haya un nuevo juego de la saga para el año que viene.