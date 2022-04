Se viene King Kong vs Godzilla vs jugadores en Call of Duty

Godzilla contra King Kong es uno de esos grandes duelos de la historia que muchos querían ver. Lo pudieron contemplar en la pantalla grande con la película homónima de 2021. Pero nada es suficiente por lo que ahora podrán experimentar la aventura en Call of Duty: Warzone.

Operation Monarch comenzará el mes que viene, para ser exacto el 11 de mayo. El evento se pondrá en funcionamiento pocos días después de que se inicie la temporada 3, que se iniciará el 27 de abril para todas las plataformas. Los jugadores elegirán entre el bando del gorila gigante o del dinosaurio japonés.

No es la primera colaboración entre Call of Duty y el mundo del cine. En el pasado han trabajado con la saga SAW, La matanza de Texas y Scream.

Las criaturas podrán encontrarse en el mapa de Caldera. Habrá que ver si esto incentiva a los jugadores a visitarlo porque la comunidad no lo está teniendo muy en cuenta. En general se está optando por Rebirth Island, un pequeño territorio de battle royale.

Para eso, van a modificar un poco Caldera para darle mayor frenetismo a las partidas y dejar de lado la verticalidad que se generó cuando este mapa sustituyó a Verdansk y posteriormente a Verdasnk 1984 de Black Ops Cold War.

¿Qué es Call of Duty: Warzone?

Es un juego de disparos en primera persona (FPS). Permite un combate multijugador en línea de 150 usuarios. Tiene tres modos de juego: el battle royale es el principal y más tradicional donde los jugadores se enfrentan entre sí; otro es el Saqueo donde equipos buscan montones de premios esparcidos por el mapa; y por último Renacimiento donde al morir se puede volver a la vida infinidad de veces, aunque cada vez se tarda más tiempo en lograrlo.