Hace un tiempo se anunció que uno de los clásicos RTS (estrategia en tiempo real) volvería con una versión remasterizada. Se trata de Age of Mythology: Retold, que estará disponible este año para Xbox, PC en Steam y Game Pass.

El desarrollo está a cargo de World's Edge, el estudio propiedad de Microsoft responsable de la franquicia, además de Forgotten Empires, Tantalus Media, CaptureAge y Virtuos Games. Estas son las mismas empresas que desarrollaron las diferentes Definitive Edition de Age of Empires.

Si bien será una remasterización de Age of Mythology original, que se lanzó en 2002, todo da a entender que no se quedará en eso. En realidad, estaría más cerca de un remake, porque se recreará el motor nuevo de Age of Empires, con trazados de rayos y mejoras en la animación, efectos y modelos.

Además, la nueva tecnología permitirá un aumento en la población posible por nivel, lo que modifica sustancialmente la jugabilidad, limitada a lo disponible al principio de este siglo.

Al mismo tiempo, World's Edge y compañía aseguraron que habrá más modificaciones en la jugabilidad. Los jugadores tendrán más control sobre los poderes divinos, que de ahora en más tendrán tiempo de reutilización, por lo que se podrán usar más veces, y sobre las unidades míticas. De esta manera, se espera que el título sea más competitivo, divertido y acorde a los tiempos modernos.