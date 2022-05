505 Games hizo su showcase y presentó algunas novedades

505 Games Ltd, creadora italiana de juegos como Control, Payday 2, Terraria, Rocket League o Brothers: A Tale of Two Sons, presentó hoy sus nuevos lanzamientos para este año y el que viene. Como dato, la empresa trabajó muchos años con Sony, Nintendo y Microsoft pero ya hace un tiempo que decidió desprenderse y desarrollar sus propias propiedades.

Among the trolls

Plataforma: PC y otras a confirmar.

Disponibilidad: Habrá acceso anticipado en Steam a finales de año. Se espera que esté completamente disponible a principios de 2024.

Juego de acción y aventura de supervivencia en primera persona. El personaje se adentra en un bosque en Finlandia para encontrar a sus abuelos desaparecidos. Tendrá un modo historia dividido en cuatro capítulos que, además, permitirá jugar en modo cooperativo con tres jugadores más. El mapa de 3,5 kilómetros cuadrados obligará a buscar o construir un refugio

Stray Blade

Plataforma: PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC

Disponibilidad: 2023

RPG de acción donde un aventurero recorre el valle de Acrea con su compañero Boji, el lobo Xhinnon. Una de las mecánicas particulares del juego será que el personaje puede morir y revivirá con el paso del tiempo, apareciendo nuevos desafíos en la zona. Además el combate está pensado en la precisión y certeza más que en la velocidad.

Eiyuden Chronicle: Rising

Plataforma: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Disponibilidad: Ya está disponible en Xbox Game Pass

Es un RPG de acción y construcción de ciudades. Se cuenta la historia previa de los personajes de Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Miasma Chronicles

Plataforma: PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC

Disponibilidad: 2023

En un mundo distópico y futurista, el personaje utiliza aparatos electrónicos y un robot para superar desafíos. Es un RPG táctico del que no hay mayores novedades, sino apenas detalles.