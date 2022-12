Estos son los juegos ganadores del GOTY año por año

The Game Awards se realizará el jueves 8 de diciembre de 2022 desde las 21:30. El show presentará muchas novedades del mundo de la industria pero, sobre todo, tendrá la entrega de distintos premios donde el principal es el de Game of The Year (GOTY) o Juego del Año. Y a la espera del ganador de 2022, te contamos todos los ganadores desde el primero que se quedó con el trofeo.

GOTY por año

Originalmente, se llamó a los premios Spike Video Game Awards ya que estaban auspiciados por esa cadena televisiva. Durante este período, los ganadores fueron:

2003 - Madden NFL 2004 de EA Sports

Fue la decimoquinta entrega de la franquicia de fútbol americano de la NFL estadounidense. Se lanzó para PC, Xbox, PlayStation, PlayStation 2, Game Cube y Game Boy Advance. Incluyó modos de juego nuevos como la posibilidad de ser el dueño de una franquicia, con todas las responsabilidades que eso representa, o crear un equipo de figuras históricas, entre otros.

2004 - GTA San Andreas de Rockstar Games

Este título de acción-aventura es, más allá del premio, considerado de los mejores de la historia. Carl "CJ" Johnson regresa a Los Santos luego de la muerte de su madre y queda inmerso en una disputa entre pandillas y la policía corrupta. Se lanzó para PC, Xbox y PlayStation y rompió récords de ventas.

2005 - Resident Evil 4 de Capcom

Con este título, la saga comenzó a alejarse del horror survival y mutó hacia el género acción-aventura. El agente Leon S. Kennedy debe rescatar a la hija del presidente de Estados Unidos, que se encuentra secuestrada por un culto en un pueblo misterioso de España. Se lanzó originalmente en PlayStation 3 y Xbox 360 con excelentes críticas por parte tanto de la prensa como de los jugadores. Cambió no solo el estilo de juego, sino que, además, modificó la jugabilidad.

2006 - The Elder Scroll IV: Oblivion de Bethesda Game Studios

Uno de los grandes juegos RPG de mundo abierto. El jugador escapa de un calabozo y debe encontrar al único heredero del emperador para cerrar los portales a otro universo. Se lanzó en Xbox 360, PlayStation 3 y PC y se lo considera una de las mejores experiencias del género.

2007 - Bioshock de 2K Games

¿Qué decir de un juego que cambió la forma en la que se cuentan las cosas en los videojuegos? Respecto a la historia, el avión que transporta al personaje cae y se encuentra en el medio del mar hasta que ve un faro. Allí descubre la entrada a una ciudad subterránea donde las cosas no están nada bien.

Este FPS con terror tuvo la particularidad de tener una estética única. De la mano, varios sucesos del pasado y de lo que ocurrió se cuentan a partir del ambiente, carteles caídos, etc, desarrollando el concepto de “narrativa ambiental” al máximo. Se lo considera una muestra de un videojuego convertido en obra de arte y uno de los mejores títulos de la historia. Se lanzó para PC, Xbox 360 y PlayStation 3.

2008 - Grand Theft Auto IV de Rockstar Games

Se lanzó en Xbox 360 y PlayStation 3. El juego de acción-aventura lleva al jugador a Liberty City. Allí encarna a un exsoldado de Europa del Este que busca escapar de su pasado criminal para conseguir el Sueño Americano y vengarse de un hombre que lo traicionó. Los críticos y los jugadores lo recibieron con los brazos abiertos y no resultaron defraudados. Mejoró el sistema de combate de los títulos anteriores y agregó un modo multijugador en línea.

2009 - Uncharted 2 de Naughty Dog

Juego de acción-aventura que salió exclusivamente para PlayStation 3. Se lo considera uno de los más significativos para esa generación de consolas. Nathan Drake es un cazador de tesoros que busca recuperar una piedra poderosa antes de que sea utilizada por un criminal de guerra. El título ganó múltiples reconocimientos y en varios sitios especializados le dieron el puntaje perfecto.

2010 - Red Dead Redemption de Rockstar Games

Para mi esta es, simplemente, una obra maestra. Se trata de un título de mundo abierto del género acción-aventura ambientado en la época de los vaqueros. Desde una perspectiva en tercera persona, el jugador es John Marston, un forajido que se ve obligado por el gobierno a cazar y asesinar a sus antiguos compañeros de banda. Hasta ahí llego, si no lo jugaste, corriendo a buscarlo. Se lanzó para Playstation 3 y Xbox 360.

2011 - The Elder Scrolls V: Skyrim de Bethesda Game Studios

Juego de rol y acción donde el jugador debe derrotar a Alduin, un dragón que destruirá el mundo, mientras que sobrevive a una guerra por los territorios de Skyrim. Se lanzó para PC, Xbox 360 y PlayStation 3, pero luego también hubo versiones para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S.

2012 - The Walking Dead de Telltale Games

Para sorpresa de muchos, esta aventura gráfica dividida en episodios arrasó con varios premios. Ganó múltiples al juego del año y revitalizó el género. Ambientada en el universo de The Walking Dead, cuenta la historia de un convicto que, luego del ataque zombie, rescata a una niña y hace todo lo posible por mantenerla con vida. La particularidad es que las decisiones que tome afectarán su relación con los otros personajes de la historia.

Se lanzó originalmente para PC, Xbox 360 y PlayStation 3. Luego llegaron las versiones de PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.

2013 - Grand Theft Auto V de Rockstar Games

El quinto lanzamiento de la franquicia ganó el premio pero dejó a muchos con sabor raro en la boca. Ojo, no deja de ser un gran juego, pero ese año casi todos consideramos que lo mejor tenía un nombre: The Last of Us. Originalmente llegó a PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Posteriormente, se publicaron versiones de PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X/S



A partir de aquí, Spike dejó el auspicio del show y quedó en manos de Geoff Keighley, quien ya venía trabajando en los premios. Los renombró a The Game Awards y estos fueron los siguientes ganadores:

2014 - Dragon Age: Inquisition de BioWare

Juego RPG de acción con estilo de semi mundo abierto. Recuperó la faceta táctica que se perdió en la entrega anterior y su historia resultó atrapante desde el inicio. Se lanzó para PC, Xbox 360 y PlayStation 3. Luego llegaron versiones para PlayStation 4 y Xbox One.

2015 - The Witcher 3 : Wild Hunt de CD Projekt RED

Juego de rol de acción de mundo abierto que es, para muchos, una obra maestra del género. Geralt de Rivia es un cazador de monstruos que recorre el norte mientras enfrenta a The Wild Hunt, un grupo de espectros y a diversas criaturas. Se lanzó en PC, PlayStation 4 y Xbox One con rotundo éxito comercial y de crítica.

2016 - Overwatch de Blizzard

Se trata de un FPS multijugador que se describió como un “hero shooter”, porque cada personaje o “héroe” tenía sus poderes especiales únicos y cumplía funciones específicas. Se centraba en el trabajo en equipo y se lanzó para PlayStation 4, Xbox One y PC. En el momento de su lanzamiento recibió críticas muy positivas por parte de todos y múltiples premios.

2017 - The Legend of Zelda: Breath of the Wild de Nintendo

Por fin le tocó el turno a la mítica desarrolladora japonesa. Este juego de acción-aventura es parte de una de las franquicias más famosas de la historia. En esta oportunidad, Link se encuentra sin memoria y perdido en un mundo abierto. Con pocas o casi nada de indicaciones, el jugador recorre libremente mientras ayuda a los habitantes de las distintas tierras. Se lanzó para Nintendo Switch y resultó un éxito de ventas y crítica. Al día de hoy se lo considera una clase magistral del diseño de este tipo de títulos.

2018 - God of War de Santa Monica Studio

Lanzado para PlayStation 4 y PC, resultó un cambio de cara para la saga. Kratos deja Grecia y se dirige al norte, donde vive con su hijo, Atreus, en Midgard. Luego de la muerte de su esposa, debe cumplir su último deseo: que sus cenizas sean esparcidas en los picos más altos de los reinos. Sin embargo, la aventura no es un paseo.

2019 - Sekiro: Shadows Die Twice de FromSoftware

Otro ganador que sorprendió a más de uno, más considerando que otro de los nominados era Death Stranding. Sin embargo, no le quitemos mérito a este juego de acción-aventura centrado en el sigilo donde el jugador es un ninja. Se lanzó en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Los críticos y jugadores le dieron una muy buena recepción, enfatizando la calidad del diseño de niveles que posee.

2020 - The Last of Us Part II de Naughty Dog

En plena pandemia, nada como premiar un juego sobre un virus que crea zombies mientras se busca una venganza. Y podríamos perder el tiempo discutiendo si es mejor o no que la primera parte pero, la verdad, que mejor utilizarlo para decir que es un maravilloso título.

Lanzado para PlayStation 4, cuenta con música de Gustavo Santaolalla, una actuación de voces sublime, mejoras en la jugabilidad y el amor de miles de jugadores

2021 - It Takes Two de Hazelight Studios

Es considerado uno de los mejores juegos multijugador de la historia y tiene la particularidad de que no hay forma de jugarlo solo. Obligatoriamente es un multijugador cooperativo. Cuenta la historia de Cody y May, una pareja a punto de divorciarse. Cuando le cuentan a su hija, Rose, esta comienza a jugar con sus muñecas representando la reconciliación de sus padres.

Rose comienza a llorar y sus lágrimas encierra a sus padres en los juguetes. El Dr. Hakim, un personaje de un libro que la niña lee se hace presente y les informa que para rescatar a su hija deben trabajar juntos y encontrar una solución a sus problemas. Se lanzó para todas las plataformas y es uno de esos juegos familiares que alguna vez hay que probar.

Hasta acá los ganadores. El jueves 8 de diciembre de 2022 se añadirá otro a esta lista cuando se desarrollen los próximos The Game Awards, que se podrán ver en este enlace.