Todos están pendientes a la realización del E3, el evento más grande de la industria del videojuego a nivel mundial, pero:

¿Cuándo es la E3 2022?

La respuesta es nunca. Está confirmado: no habrá E3 2022. Desde enero ya se sabía que no sería presencial y se buscaba una opción para hacerlo online, pero no llegó a buen puerto.

La Electronic Entertainment Expo, también conocida como E3, es la convención más importante de videojuegos. Se celebra desde 1995 y en ella se presentaron novedades de la industria como la primera PlayStation y la primera Xbox, los juegos Final Fantasy VII o God of War.

En esta oportunidad, la Entertainment Software Association, la asociación comercial de la industria en Estados Unidos, emitió un comunicado aplazando el evento para el año 2023.

Para los fanáticos resulta un duro golpe pero resulta peor para los desarrolladores que aprovechan la convención para presentar sus nuevos juegos y ganar impulso en las ventas desde la publicación.

De cualquier manera, no es la primera vez que se suspende. La E3 2020 no se realizó por la pandemia mundial de covid-19. El año pasado se creó una aplicación para que se pudiese seguir de manera virtual y se presentaron juegos como Far Cry 6, Tiny Tina's Wonderlands o Life is Strange: True Colors.

Ya desde enero se venía rumoreando la posibilidad, luego de que se informara que se aplazaba con fecha incierta. Si bien la cancelación nos dejas sin mayores datos sobre los juegos más esperados como God of War Ragnarok o Starfield, habrá que esperar a 2023 por la nueva E3.

Si ese año no hay problemas, algunos de los títulos que podrían hacer su presentación son Alan Wake II, Marvel's Spider-Man 2 o Suicide Squad: Kill the Justice League.