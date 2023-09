Esto si que no se lo esperaba nadie. Una empresa dedicada a la fabricación de cerveza sorprendió a todos con un lanzamiento especial. Se trata de Heineken quien presentó ‘TH3 G4M1NG FR1DG3’.

Se trata de una PC integrada con una heladera de cerveza de esa empresa con un novedoso sistema de refrigeración. El diseño no solo mantiene fría la computadora, sino que también las bebidas, por lo que el jugador, mientras disfruta sus juegos favoritos, se puede tomar una cerveza.

Todo se enmarca dentro de la campaña “Not All Nights Out are Out”. Esta tiene el objetivo de aprovechar los momentos de socialización gamers, incluidos los de conexión online.

Igor de Castro, Gerente Senior de Marketing de la marca Heineken 0.0 en Brasil, comentó:

“TH3 G4M1NG FR1DG3 es otra herramienta única para comunicar nuestra campaña ‘Not All Nights Out are Out’, que muestra que el juego y la socialización están conectados. Estamos muy entusiasmados de llevar esta innovación al público, jugadores y consumidores por igual, conectando aún más con la comunidad gamer y dándoles la oportunidad de tener un PC personalizado y temático y disfrutar de una Heineken o Heineken 0,0 bien fría con sus juegos favoritos”.

No se sabe cuando y si acaso llegará a nuestro país. Lo que sí está claro es que se unen dos de los placeres favoritos de muchos.