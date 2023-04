Bomba: Reino Unido rechazó la venta de Activision Blizzard a Microsoft

Cuando todo daba a entender que Microsoft iba a sonreír, se llevó un baldazo de agua fría: la CMA inglesa, que analiza la competencia en los mercados del Reino Unido, decidió impedir la compra por parte de la empresa de Activision Blizzard porque no se resuelven "eficazmente los problemas del sector del juego en la nube".

Lo que dijo la CMA

El presidente de la comisión, Martin Coleman, ha explicado la postura de la comisión: "Microsoft ya disfruta de una posición poderosa y una ventaja sobre otros competidores en juegos en la nube y este acuerdo fortalecería esa ventaja al darle la capacidad de socavar a los competidores nuevos e innovadores. Los juegos en la nube necesitan un mercado libre y competitivo para impulsar la innovación y la elección. Eso se logra mejor al permitir que la dinámica competitiva actual en los juegos en la nube continúe haciendo su trabajo."

El acuerdo entre Microsoft y Activision Blizzard debe cerrarse por 68.700 millones de dólares. Sin embargo, no lograron convencer a la CMA que considera que los creadores de Xbox tienen una posición consolidada en el mercado de servicios de juegos en la nube, representando el 60-70%.

La comisión explicó que la adquisición generará que Microsoft se quede con franquicias como Call of Duty, Overwatch y World of Warcraft. Llevar los juegos de Activision a Xbox Game Pass podría ser "beneficioso para algunos clientes", pero "no compensaría el daño general a la competencia (...) que surge de esta fusión, particularmente dado el incentivo para que Microsoft aumente el coste de la suscripción a Game Pass".

La respuesta de las empresas

Desde Activision Blizzard, Bobby Kotick, CEO de la compañía, compartió un comunicado donde expresa: “La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA), organismo regulador del Reino Unido, ha decidido no aprobar nuestra fusión con Microsoft. No es la noticia que queríamos, pero dista mucho de ser la última palabra sobre este acuerdo”.

“Junto con Microsoft, podemos impugnar esta decisión, y lo haremos, y ya hemos empezado a trabajar para recurrirla ante el Tribunal de Apelación de la Competencia del Reino Unido. Confiamos en nuestro caso porque los hechos están de nuestra parte: este acuerdo es bueno para la competencia”, agregó.

“El Reino Unido espera aumentar su posición de liderazgo en tecnología, y una combinación Microsoft-Activision lograría exactamente eso. En un momento en que los campos del aprendizaje automático y la inteligencia artificial están prosperando, sabemos que el mercado británico se beneficiaría de la fuerza de Microsoft en ambos dominios, así como de nuestra capacidad para poner esas tecnologías en uso inmediatamente. Por el contrario, si la decisión de la CMA se mantiene, sofocaría la inversión, la competencia y la creación de empleo en toda la industria del juego del Reino Unido”, continuó.

Bobby Kotick, CEO de Activision

“Esta fusión es un proceso complejo, y sé que no soy el único frustrado por los obstáculos y retrasos. Estamos acostumbrados a una cultura de empresa que se mueve con rapidez para lograr grandes objetivos, así que es duro cuando no podemos cerrar las cosas a nuestro enérgico ritmo habitual. Seguiremos insistiendo, porque sabemos que esta fusión beneficiará a nuestros empleados, al conjunto de la mano de obra tecnológica del Reino Unido y a jugadores de todo el mundo”, expresó.

“Voy a hacer todo lo que pueda personalmente para abogar por nosotros y ayudar a los reguladores a comprender la dinámica competitiva de nuestro sector. Lo que me da confianza es que, ya sea por nuestra cuenta o unidos a otra empresa, somos una de las compañías más fuertes de nuestra industria, preparada para un crecimiento continuo y basándonos en nuestra increíble propiedad intelectual”, concluyó.

Al mismo tiempo, Brad Smith, presidente de Microsoft, publicó en sus redes sociales:

“Seguimos plenamente comprometidos con esta adquisición y recurriremos. La decisión de la CMA rechaza una vía pragmática para abordar los problemas de competencia y desalienta la innovación tecnológica y la inversión en el Reino Unido. Ya hemos firmado contratos para que los populares juegos de Activision Blizzard disponibles en 150 millones de dispositivos más, y seguimos comprometidos a reforzar estos acuerdos a través de remedios regulatorios. Nos decepciona especialmente que, tras largas deliberaciones, esta decisión parece reflejar una comprensión errónea de este mercado y de la forma en que funciona realmente la tecnología en la nube”, expresó.