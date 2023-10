En una noche llena de emociones en el set de Bailando 2023, Marcelo Tinelli (63) sorprendió a todos al protagonizar un episodio inesperado que le causó un dolor de cabeza.

Durante la previa de la presentación de la pareja conformada por Milett Figueroa y Martín Salwe, Tinelli, hizo una pregunta que cambiaría el rumbo de la noche. Le preguntó a Milett Figueroa por qué no había traído platos típicos peruanos, a lo que ella respondió mostrando una bebida espirituosa conocida como chilcano clásico, que también compartió con el jurado.

Siguiendo su característica espontaneidad, Marcelo decidió probar la bebida de un solo trago, acompañando su acción con la declaración, "Yo voy a hacer un fondo blanco, con todo lo que me pasó este fin de semana". Sin embargo, la decisión no tardó en volverse en su contra.

Minutos después de consumir el chilcano clásico, Tinelli comenzó a sentirse mareado y con dificultades para mantenerse en pie. Incluso solicitó un vaso de agua en vivo para intentar recuperarse.

El presentador finalmente reconoció su error al aire y expresó su preocupación. "¡Cómo me pegó este trago que me diste, te juro que no sé qué carajo estoy diciendo!", exclamó. Más tarde, se dio cuenta de la gravedad de la situación al mencionar que tenía un estudio de sangre programado para el día siguiente (este martes 10 de octubre). "¡No podía tomar! ¡Qué bol…! Me acabo de dar cuenta. Vengo desde las 8 cuidándome", concluyó Tinelli.

Sin duda, esta noche en Bailando 2023 quedará marcada por el insólito incidente del conductor, quien en medio de la diversión y el entretenimiento, cometió un error que seguramente recordará por mucho tiempo.