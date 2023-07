VIDEO | Los insultos de Piqué cuando el público le recordó a Shakira

El éxito de Gerard Piqué (36) en la final de la Four Kings and Queens League fue motivo de celebración en un boliche de Madrid. Sin embargo, la fiesta tomó un giro inesperado cuando el público comenzó a corear el nombre de Shakira (46), su exmujer y madre de sus hijos. El gesto del exfutbolista no fue bien recibido, y su respuesta provocó más controversia.

El evento contó con presentaciones musicales, entre ellas la de Manuel Turizo (23), quien interpretó Copa vacía, tema que hizo en colaboración con Shakira. La voz de la artista colombiana resonó en los altoparlantes mientras se cantaban las estrofas que le correspondían.

Cuando Piqué tomó el micrófono para decir unas palabras, el público respondió coreando el nombre de Shakira en masa. El exfutbolista, visiblemente molesto, respondió de manera sorprendente: "Yo también soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie. Haced algo con vuestras vidas". La contestación, lejos de calmar los ánimos, avivó aún más el fervor del público.

Según medios españoles, la tensión en el ambiente era palpable tras la respuesta de Piqué. Los vítores hacia Shakira no cesaron, y la situación se tornó incómoda para el exfutbolista. El episodio dejó en evidencia la sensibilidad del tema y cómo la relación pública entre ambos continúa siendo objeto de interés y especulaciones.

La fiesta, que debía ser una celebración por el éxito de Piqué en el evento deportivo, se vio ensombrecida por el recordatorio del público hacia su expareja. La reacción del exfutbolista puso de manifiesto la tensión y el sentimiento que aún rodea su relación con Shakira, quienes a pesar de su separación continúan siendo figuras públicas muy seguidas y admiradas.

En redes sociales, el episodio no pasó desapercibido, generando debate y opiniones encontradas entre los seguidores de ambos artistas. Mientras algunos criticaron la respuesta de Piqué, otros destacaron la presión y la invasión de la privacidad que enfrentan los famosos en su vida pública.

La tensión entre Piqué y el público que le recordó a Shakira fue notable. El episodio refleja cómo las relaciones públicas de las celebridades pueden ser objeto de controversia y cómo, a pesar de los éxitos profesionales, los aspectos personales pueden generar conflictos y emociones encontradas.