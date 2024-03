Un Mecánico reveló tres frases que no se deben decir en un taller

Un mecánico de Munro del partido de San Vicente, provincia de Buenos Aires, mandó al frente a sus colegas en la red social de Tik Tok. Nos regaló tres consejos a la gente para no caer en el cuento del tío cuando dejas el auto en el taller.

El usuario de la cuenta es @dante_jdminyeccion tuvo una gran recepción con el público y las métricas lo demuestran. El video ya superó las 1,5 millones de reproducciones y posee más de 91,5k de me gustas. De esta manera, el profesional se metió en el bolsillo a los usuarios y explicó las tres frases que no se deben decir cuando llevas tu auto al taller.

La primera regla que recomendó el oriundo de Munro fue la de "jamás hay que usar la palabra boludez". “El famoso ´me hace un ruidito y debe ser una boludez o escucho un zumbido...´ No uses esa palabra", apuntó el mecánico.

A su vez, el usuario de Tik Tok indicó la segunda frase y manifestó que "no se decir ´yo lo haría, pero...´. "Yo lo haría, pero no tengo tiempo. Otro ejemplo, lo haría, pero no tengo las herramientas. Con estas frases, no demostrás que conoces de la materia, sino que demostras que sos un pelotu..", acotó.

La más importante que no hay que decir

Gracias a que las redes sociales se han vuelto un espacio de catarsis y de respuestas a problemas para cientos de usuarios, el mecánico dejó lo mejor para el último.

Por eso, reveló la frase más importante que un cliente no debe comentar cuando está en un centro de mecánica. "Esta frase te va ayudar y es la de no dar tu propio diagnostico del problema. No vayas dando tu diagnostico. Vas y tenés que decir tengo tal problema, y que el mecánico lo recibe. Porque si vos das tu dignostico, te pones el moño solito", cerró.