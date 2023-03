Un histórico cantante reemplazaría a Kike Teruel en Los Nocheros

En enero de este año, Kike Teruel confirmó su retiro de Los Nocheros y de la música por una "decisión personal". "Es un lindo momento para mí porque es una decisión personal. Les cuento esto para eliminar especulaciones. Yo estoy bien y me siento bien con la decisión que tomé. Me voy porque estoy bien. Es raro escucharlo así, pero estoy en una excelente relación con los chicos", expresó.

"No, no voy a seguir como solista. No voy a seguir cantando, no me voy para hacer una carrera paralela en absoluto. ¿Qué voy a hacer? No sé, pero sentí que era el momento: estaba sin ideas para el grupo y hace rato ya me quería ir. Era como jugar en un equipo y dar pases en vez de ir al frente", aclaró el músico, y reveló que abandonará la banda el 1 de mayo.

A pesar de la salida de uno de sus integrantes principales, Los Nocheros planean continuar su carrera musical de la mano de Rubén Ehizaguirre, Mario Teruel y Álvaro Teruel y un cuarto músico que se incorporaría en la segunda mitad del año.

Aunque el grupo intenta mantener todo en completo hermetismo, hay rumores cada vez más fuertes de que quien reemplazará a Kike Teruel será nada más y nada menos que Jorge Rojas.

El cantante estuvo en Los Nocheros hasta 2005 cuando decidió continuar su carrera como solista. En su momento se rumoreaba que el alejamiento de Rojas tuvo que ver con un conflicto con Kike Teruel.

Más allá de que algunos medios confían en la incorporación y aseguran que incluso habría una gira por Argentina a fin de año, por ahora no hay nada oficial, pero los fanáticos ya están muy entusiasmados con el posible regreso de Jorge Rojas a la agrupación.